Aiello sarà uno dei ventisei big che si esibirà sul palco di Sanremo 2021, ma cosa sappiamo esattamente di lui? Età, Instagram e molto altro.

Mancano pochissime settimane e, finalmente, assisteremo ad uno dei più grandi spettacoli appartenenti alla musica italiana. Esattamente Martedì 2 Marzo, fino a Sabato 6, andrà in onda il tanto atteso e desiderato Festival di Sanremo 2021. Al suo timone, per la seconda volta consecutiva, ci sarà Amadeus. E, quindi, senza alcun dubbio, le cinque serate davvero strepitose. Ecco, ma chi saranno, invece, coloro che si esibiranno sul famoso palco dell’Ariston? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato dei ventisei Big che calcheranno il tanto agognato palco del teatro. E vi abbiamo mostrato come, per un nuovo anno, la kermesse dei cantanti sia davvero disparata. Non soltanto, infatti, vi si trovano voci che rappresentano la storia della musica italiana e che sono dei veri e propri veterani di Sanremo, ma ci sono anche delle voci completamente inedite. E che, soprattutto, seppure ‘giovani’, riscuotono un successo davvero assoluto. Tra questi, c’è Aiello. Ebbene si. La voce di tantissimi tormentoni sarà uno dei protagonisti di questo Sanremo 2021. Ecco, ma cosa occorre sapere su di lui? Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è Aiello, il giovane cantante di Sanremo 2021: età, biografia, brani e laurea

Aiello, quindi, sarà uno dei cantanti che avrà la possibilità di esibirsi a Sanremo 2021. Con la canzone ‘Ora’, il giovane cosentina debutta così sul palco dell’Ariston. Ecco, ma in attesa di poter ascoltare la sua canzone, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Così come Willie Peyote e tanti altri ancora, anche per Antonio Aiello, è questo il suo nome di battesimo, sarà la sua prima volta al festival. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente? Il giovane è nato a Cosenza il 26 Luglio del 1985. E, stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che abbia capito sin subito quale fosse la sua più grande passione. Davvero piccolissimo e, quindi, giovanissimo, il buon Aiello ha iniziato a studiare pianoforte. E, subito dopo, il violino. Diventato più grande ed, esattamente all’età di 16 anni, Antonio scopre un nuovo modo: il canto. E, così, oltre a cantare cover, il cosentino si accinge anche a scrivere le sue prime canzoni. Da quel momento, la sua strada è in salita. Nel 2011, infatti, prende parte alle selezioni per il Festival. Ma, purtroppo, non le riesce a superare. In quello stesso anno, però, pubblica il suo primo singolo ‘Riparo’. E nel 2017, poi, il secondo. Intitolato ‘Come stai’. Gli anni dal 2019 al 2020 sono, però, quelli più produttivi. A partire da Arsenico e ‘La mia ultima storia’, fino a ‘Il cielo di Roma’, ‘Vienimi (a ballare)’ e ‘Che canzone siamo’, il buon Aiello diventa un vero e proprio colosso. Cos’altro occorre sapere più? Sapete che Antonio è laureato? Si, avete letto proprio bene: sembrerebbe che il giovane cantante abbia conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione. E che, addirittura, abbia conseguito la Magistrale in Economia.

Cosa sappiamo della sua vita privata?

È fidanzato? Al momento, purtroppo, non possiamo darvi alcuna risposta certa. Dal suo canale social ufficiale, infatti, non siamo riusciti a carpire nulla sulla sua vita sentimentale. Quindi, non sappiamo se sia fidanzato e magari geloso della sua privacy o se sia letteralmente single.

Chissà magari il Festival di Sanremo gli porterà fortuna in questo ambito? Noi glielo auguriamo!