Sanremo 2021 è alle porte e tra i 26 big in gara ci sarà anche il giovanissimo rapper Random: sapete cosa faceva prima del successo?

Tutto pronto (o quasi) per la 71esima edizione del Festival di Sanremo: dopo le polemiche sull’organizzazione adeguata alla situazione di emergenza sanitaria, il panorama sembra finalmente delinearsi. Ogni giorno vengono svelati nuovi dettagli di quella che si preannuncia un’edizione imperdibile. Proprio in queste ore, ad esempio, sono stati rivelati i duetti della terza serata, quella dedicata alle cover. Ventisei i cantanti in gara tra i big: uno di loro è il rapper Random. Questo giovanissimo talento di origini campane è noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici Speciali. Al secolo Emanuele Caso, Random compirà 20 anni il prossimo mese di aprile e la passione per la musica lo accompagna si da piccolo. Spinto dal padre, si avvicina allo studio di vari strumenti già all’età di 5 anni. Poi il fatidico incontro con il rap e il freestyle fino a quando inizia a scrivere testi propri trattando temi inerenti alla sua età. L’incontro con il produttore Zenit segnerà per lui la vera svolta: primala pubblicazione di “Giovane Oro”, poi “Chiasso”. Con questo secondo lavoro, Random otterrà il doppio Disco di Platino e milioni di visualizzazioni su Youtube. Lo scorso 15 maggio il giovane rapper inizia la sua avventura ad Amici Speciali, talent show spin-off di Amici di Maria De Filippi realizzato per aiutare la lotta contro il Covid. Proprio durante la prima puntata Random rivela un retroscena sulla sua carriera: sapete quale lavoro svolgeva prima di raggiungere il successo? Scopriamo insieme tutti i dettagli, resterete sbalorditi.

Random, che lavoro faceva prima il giovanissimo rapper: l’inaspettato retroscena

Ad Amici Speciali, dove molti dei concorrenti erano stati allievi della scuola di Amici vera e propria, Random e Michele Bravi sono stati gli unici a non aver mai fatto parte del programma. Per Random si è trattato della prima apparizione televisiva in assoluto. Come anticipato, nel corso della prima puntata, Maria De Filippi aveva presentato Emanuele raccontando un po’ di lui e dandogli la possibilità di parlare di sé. La presentatrice ha infatti fatto una clamorosa rivelazione: prima di realizzare il suo sogno artistico, Random faceva il muratore. “L’ho fatto per un po’ di tempo perché non ero così bravo a scuola. Avevo la musica in testa”, ha raccontato il giovane. La De Filippi ha spiegato che a scuola gli davano le note e i suoi genitori lo punivano. “In base a quanto era grave la nota o quanto era brutto il voto che avevo preso, potevo non uscire oppure perdevo la play-station”, ha aggiunto Random. Inoltre ha confessato che un paio di volte, per andare dagli amici, è scappato di casa dalla finestra e che una volta è stato anche colto di sorpresa dai suoi. Ad ogni modo, il tempo gli ha dato ragione perché la sua è una carriera davvero fenomenale considerando anche quanto è giovane.

A Sanremo 2021 Random porterà il brano “Torno a te” e noi siamo sicuri che per lui sarà un altro grande successo.