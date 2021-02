Festival di Sanremo 2021, chi sono i Måneskin: membri, la storia del gruppo, quel particolare retroscena sul nome, e dove li abbiamo visti.

Il Festival Di Sanremo, anche conosciuto come Festival Della canzone Italiana, è un festival musicale che si tiene ogni anno in Italia, a Sanremo, a partire dal 1951. Il palco dell’amatissima kermesse ha visto numerosi ed incredibili artisti, tra concorrenti eccezionali, e ospiti tanto acclamati. Anche quest’anno, nonostante la situazione di emergenza sanitaria che il nostro Paese, e tutto il resto del mondo, sta vivendo, dopo tante peripezie, si è deciso per il suo svolgimento. Come sappiamo, non ci sarà il pubblico, e quindi, sono stati apportati vari cambiamenti. Gli artisti in gara sono stati annunciati, e tra di loro, non possiamo non citare la band di successo i Måneskin. Ebbene, scopriamo qualcosa in più sull’amatissimo gruppo musicale.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato—>> clicca qui

Festival Di Sanremo 2021, chi sono i Måneskin: membri, com’è nato il gruppo e il particolare retroscena sul nome

I big in gara al Festival di Sanremo sono stati scelti, e tra di loro ci sono anche i Måneskin, il mitico gruppo musicale che in questi anni ha scalato le classifiche. La band si presenterà sul palco del Festival della canzone italiana con il brano ‘Zitti e buoni‘. Ma scopriamo insieme qualcosa in più sul loro conto. Ebbene, i Måneskin sono un gruppo musicale italiano formatosi a Roma nel 2015. E’ composto da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, ed Ethan Torchio. La popolarità è stata raggiunta, quando, nel 2017, hanno partecipato all’undicesima edizione di X-Factor. Si classificarono al secondo posto. Il loro talento li ha in seguito portati a firmare un contratto con l’etichetta discografica Sony Music. Un primo album, Il ballo della vita, contornato dall’amore e dall’apprezzamento del pubblico; in particolare i singoli Morirò da re e Torna a casa, hanno letteralmente conquistato tutti. Ma esattamente com’è nato il gruppo? Come riportato in biografia, tutto è partito dalla bassista Victoria De Angelis e il chitarrista Thomas Raggi, che hanno deciso di fondare il gruppo ai tempi delle medie. In seguito, si è unito il cantante Damiano, e solo alla fine, tramite un annuncio su facebook, il batterista Ethan Torchio.

A quanto pare, il nome della band, ovvero Måneskin, è una parola danese, la lingua di origine di Victoria, e vuol dire ‘Chiaro di luna’. Come abbiamo espresso, I Måneskin si sono conosciuti quando erano giovanissimi, e sono arrivati sul palco di X-Factor nel 2017. Come possiamo vedere dal loro profilo ufficiale, sono molti uniti. Particolari e per nulla banali, avvolgono il pubblico con il loro incredibile e sorprendente stile.

Sanremo 2021, in gara i Måneskin: chi sono i membri dell’amata band

I Måneskin è un gruppo musicale formatosi nel 2015, e divenuto particolarmente noto nel 2017, quando hanno partecipato all’undicesima edizione di X-Factor, classificandosi secondi. Il gruppo è formato da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, ed Ethan Torchio. Scopriamo insieme qualcosa in più sui membri. A quanto pare, Damiano è la voce della band, nato a Roma nel 1999. Il suo look particolare, e bellissimo, ha conquistato proprio tutti, come anche gli altri artisti. Victoria invece è nata nel 2000, ed è la bassista, come anche Ethan, che invece è il batterista. Il più piccolo è Thomas, nato nel 2001, chitarrista della band. Ebbene, tutti e quattro sono davvero giovanissimi, e già con una grande carriera alle spalle, e un incredibile successo raggiunto. A dicembre 2020, è stata annunciata la loro partecipazione al Festival Di Sanremo 2021, con il brano Zitti e Buoni. Siamo sicuri, che ancora una volta, come sempre, I Måneskin , sapranno sorprenderci e ammaliarci con la loro musica.