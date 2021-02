Stefano De Martino è la vera e propria scoperta di questi ultimi anni, ma a quanto ammonta il suo guadagno? Scopriamolo insieme!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Stefano De Martino. Entrato nel mondo dello spettacolo esattamente dodici anni fa, il giovane ballerino napoletano è riuscito facilmente a conquistare l’attenzione su di sé. Era davvero giovanissimo quando è entrato nella scuola di Amici, lo sappiamo benissimo. Eppure, è bastato davvero pochissimi per entrare nel cuore di tutti gli italiani. È proprio per questo motivo che, a distanza di più di dieci anni dal suo debutto, l’ex marito di Belen Rodriguez continua a decantare di un successo davvero impressionante. Messa un attimo da parte la sua carriera da ballerino, da diversi anni a questa parte, il bel De Martino si sta facendo ampiamente apprezzare ed amare per le sue doti da presentatore. Lo abbiamo visto, ad esempio, con la sua conduzione di Made in Sud affianco a Fatima Trotta. E ne stiamo avendo la conferma in queste ultime settimane con ‘Stasera tutto è possibile’. Insomma, Stefano è la vera e propria scoperta di questi ultimi anni. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il suo stipendio? A rivelare qualche cosa in più in merito è stato proprio il diretto interessato. Scopriamo insieme le sue parole.

Stefano De Martino, a quanto ammonta il suo guadagno? La rivelazione

Ballerino, conduttore e deejay: insomma, da come si può chiaramente comprendere, Stefano De Martino è un vero e proprio artista a trecentosessanta gradi. ‘Abbandonata’ la carriera da danzatore dopo l’addio ad Amici e, per ovvie ragione, messa da parte il percorso da deejay, il napoletano si sta facendo conoscere, amare ed apprezzare per le sue doti da colonna portante. Che sia Made in Sud, che sia Stasera tutto è possibile o molto altro ancora, Stefano ha sempre dimostrato di essere un vero e proprio animale da palco. Ebbene, ma siete curiosi di sapere a quanto ammonta il suo guadagno? A rivelare qualche cosa in più in merito, come dicevamo precedentemente, è stato il diretto interessato. In un sua intervista a Vanity Fair, datata Dicembre 2018, Stefano De Martino ha rivelato che fa questo lavoro per soldi. E che se, un giorno, si dovesse rendere conto che un’altra professione lo fa guadagnare di più, non ci penserebbe due minuti ad intraprendere un nuovo percorso. Vediamo insieme le sue parole. ‘Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama’, ha detto il conduttore televisivo.

Cosa ne pensate delle sue parole?