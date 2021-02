Nel corso della puntata di Sabato 20 Febbraio di Amici 2020, la ballerina è stata assente in puntata: tutti l’hanno notato, cos’è successo.

Una nuova puntata di Amici 2020 è andata in onda ieri, Sabato 20 Febbraio. La puntata d’esordio del Serale, lo sappiamo benissimo, si sta sempre più avvicinando. E, com’è giusto che sia, ciascun talento sta dimostrando al proprio professore se può continuare la corsa oppure no. Certo, nel corso dell’appuntamento di Sabato, abbiamo visto un duro rimprovero di Lorella Cuccarini alla sua allieva. Ed ad un acceso scontro tra Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli. Ma non è affatto finita. Sembrerebbe, infatti, che non sia affatto passata inosservata il fatto che una ballerina era assente nello studio televisivo di Cinecittà. Ci avete fatto anche caso anche voi, vero? Ebbene. Ma cos’è esattamente successo, quindi? Chi è, purtroppo, non ha potuto presenziare nel corso della puntata? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata la diretta interessata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Amici 2020, ballerina assente in puntata: cos’è successo

L’assenza della bellissima ballerina, nel corso della puntata di Amici 2020 di Sabato 20 Febbraio, non è assolutamente passata inosservata. È proprio per questo motivo che, appena terminata la messa in onda, ha voluto tranquillizzare tutto coloro che hanno notato la sua mancanza. Spiegando, quindi, perché non ha potuto presenziare all’appuntamento del Sabato pomeriggio. Ecco, ma prima di svelarvi cos’è esattamente successo, di chi stiamo parlando? Ebbene: facciamo riferimento alla bellissima Francesca Tocca, la ballerina professionista di danza latina. In effetti, la danzatrice ieri non si è affatto esibita in puntata. E per presentare l’assolo che avrebbe dovuto svolgere Martina Miliddi, si è presentato Umberto Gaudino. Ecco, ma perché? Cos’è successo? A quanto pare, sembrerebbe che la bella Tocca sia stata assente per motivi di salute. Non sappiamo cosa sia esattamente successo. Fatto sta che, questa ultima Instagram Stories, mostra il problema avuto.

‘Sono impaziente, triste e arrabbiata, ma sono cose che possono capitare nel nostro lavoro’, scrive Francesca Tocca in questa Instagram Stories che svela il motivo della sua assenza ad Amici 2020. ‘Tornerò presto a ballare’, conclude. Anche noi ne siamo convinti, cara Francesca. Auguri!