Can Yaman, spiacevole incidente di percorso durante le riprese di Sandokan: l’attore turco si mostra proprio così ai suoi sostenitori.

È il vero e proprio attore del momento, Can Yaman. Fattosi apprezzare e conoscere in Italia grazie alle soap turche di cui è stato protagonista indiscusso, il ben Can ha saputo conquistare, sin dal primo momento, l’immediata attenzione su di sé. Diventato, in un vero e proprio batter baleno, un punto di riferimento, il bel Can Divit di Daydreamer ha cavalcato l’onda del successo. Tanto è vero che, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, insieme a Luca Argentero, è stato anche scelto per la riprese di un nuovo progetto lavorativo. Intitolato ‘Sandokan’, il nuovo impegno sembrerebbe essere davvero strepitoso. Certo, non sappiamo quando andrà in onda, sia chiaro. Fatto sta che, da quanto si evince dalle sue ultimissime Instagram Stories, sembrerebbe che le riprese si stiano svolgendo proprio in questi giorni. Ecco, ma sapete cos’è successo qualche ora fa? Come mostrato dal diretto interessato in una sua recente Ig Stories, sembrerebbe che sia avvenuto un vero e proprio incidente di percorso durante le riprese. Nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Can Yaman, incidente di percorso durante le riprese: cos’è successo

Nonostante in queste ultime settimane Can Yaman sia super chiacchierata per la sua storia d’amore con Diletta Leotta, l’attore turco non ha mai perso la concentrazione nel suo lavoro. Impegnato nelle riprese di Sandokan, il bel Yaman non perde mai occasione di potersi mostrare ai suoi sostenitori durante le riprese. Diversi giorni fa, ad esempio, l’abbiamo visto mentre si accingeva a montare un cavallo. E qualche ora fa, invece, l’abbiamo visto in azione. Ecco, ma sapete che, proprio durante queste ultime riprese, Can è stato protagonista di un vero e proprio ‘incidente’ di percorso? Si, avete letto proprio bene: Can Yaman si è fatto male mentre riprendeva alcune scene. O, molto probabilmente, mentre si preparava. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non è affatto successo nulla di grave, state tranquilli. Fatto sta che il bel turco non ha affatto potuto fare a meno di mostrare ai suoi sostenitori quello che era successo. A cosa facciamo esattamente riferimento? Siete proprio curiosi di vederlo? Scopriamolo insieme.

Da come si può chiaramente vedere quindi, Can Yaman si è fatto male alla mano. Non sappiamo cosa sia esattamente successo. E come se lo sia procurato. Fatto sta che, da come si vede dalla foto riproposta, l’attore ha immediatamente provveduto ad immergerla in un secchio ricolmo di ghiaccio. ‘Incidente di percorso’, dice il bel Yaman.