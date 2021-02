In questo articolo vi parliamo di Filippo Scicchitano, attore che interpreta il personaggio di Danilo ne “Le indagini di Lolita Lobosco”

Le indagini di Lolita Lobosco è una serie televisiva trasmessa su Rai Uno e con protagonista Luisa Ranieri. La serie è liberamente ispirata all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi. La protagonista della serie tv è appunto Lolita Lobosco, vicequestore del commissariato di polizia di Bari. Nel cast della serie televisiva è presente anche Filippo Scicchitano, che interpreta il ruolo di Danilo Martini. Di seguito vi parliamo in modo dettaglio di lui.

Chi è Filippo Scicchitano

Filippo Scicchitano è nato a Roma il 13 ottobre del 1993. L’attore ha dunque 27 anni. Ha raggiunto il successo con Scialla! (Stai sereno), vincitore di un David di Donatello e un Nastro d’argento. Dopo il successo, è apparso al fianco di Neri Marcorè e Bianca Balti in una serie di spot pubblicitari e nello stesso anno ha recitato nel film Un giorno speciale di Francesca Comencini, in concorso alla 69ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2013 è invece protagonista di Bianca come il latte, rossa come il sangue di Giacomo Campiotti insieme a Luca Argentero. L’anno dopo ha interpretato il ruolo di Fabio nel film di Ferzan Özpetek, Allacciate le cinture. Nello stesso anno è co-protagonista insieme a Luca Marinelli nell’opera di Alessandro Lunardelli, Il mondo fino in fondo, girato, oltre che in Italia, anche in Cile e Patagonia. Ha lavorato in seguito nella serie televisiva Sotto copertura con Claudio Gioè e Guido Caprino e nella miniserie Il confine. Tale progetto ha commemorato i 100 anni dall’ingresso dell’Italia nella prima guerra mondiale. Nel 2016 è stato il protagonista del film Non è un paese per giovani diretto da Giovanni Veronesi.

Sapete come ha iniziato la carriera Filippo Scicchitano? A sedici anni, ha accompagnato un amico ad un provino. In quell’occasione, il celebre regista Francesco Bruni l’ha notato grazie ad un DVD e successivamente, dopo averlo sottoposto ad una serie di provini, gli affida il ruolo di Luca Colombo in Scialla! (Stai sereno), film vincitore di un David di Donatello nel 2012 e di un Nastro d’argento. Scialla! (Stai sereno) è stato il film italiano più premiato del 2011.