Chiara Francini è una delle attrici più amate, ma eravate a conoscenza di questo inedito retroscena sul suo passato? Scopriamolo insieme.

È una delle più grandi attrici di sempre, Chiara Francini. Nata a Firenze nel 1979, la bellissima toscana inizia ad intraprendere il percorso da attrice. Protagonista indiscussa di diversi spettacoli teatrali, la Francini fa il suo debutto sul piccolo schermo grazie a Max Giusti. Fortemente voluta dal conduttore televisivo in ‘Stracult’ e ‘Blablabla’, l’attrice fiorentina riesce a farsi letteralmente apprezzare ed amare. Ed è proprio da quel preciso momento, quindi, che la sua carriera prendere letteralmente il volo. Attrice di spettacoli di teatrali, film cinematografici e televisivi ed, infine, anche scrittrice, la bellissima Francini ha cavalcato, sin dal primo momento, la cresta dell’onda. Ecco, ma che cosa sappiamo esattamente su di lei? Tralasciando l’aspetto professionale e lavorativo, che, come dicevamo precedentemente, è nota a tutti, cosa sappiamo esattamente della sua vita? ‘Spulciando’ con attenzione la sua vita privata, siamo incappati in un inedito retroscena sul suo passato. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Chiara Francini, l’inedito retroscena del passato: lo sapevate?

Se da una parte, quindi, la carriera di Chiara Francini è ricca di intramontabili successi e, soprattutto, di esperienze lavorative davvero impressionanti, cosa sappiamo dall’altra parte della sua vita? È un personaggio molto noto e questo lo sappiamo benissimo, ma cosa sappiamo esattamente del suo passato? Come dicevamo precedentemente, infatti, la sua carriera da attrice ed anche da personaggio televisivo è iniziato diversi anni fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha saputo conquistare tutti. Ecco, ma cosa sappiamo della sua vita ancora prima che diventasse tutto ciò che è ora? Ad esempio, vi siete mai chiesti gli studi di Chiara Francini? Attualmente, è un personaggio televisivo ambitissimo, conosciutissimo e famosissimo. E, tra l’altro, è anche una bravissima scrittrice. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: che studi avrà mai fatto? Si è diplomata? E, soprattutto, si è laureata? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Stando a quanto si apprende dalla sua biografia sul web, sembrerebbe proprio che la bellissima Francini sia laureata. E che, addirittura, abbia conseguito la laurea con punteggio pieno. Un vero e proprio fantastico retroscena, vero? Avete pienamente ragione! Da quanto si legge, sembrerebbe che l’attrice fiorentina si sia laureata in Lettere, discutendo la tesi in italianistica. E che abbia ottenuto un bel 110 e lode. Insomma, se da attrice e personaggio televisivo è davvero fantastica, sembrerebbe che anche da studentessa la bella Francini non sia affatto da meno.

Ma voi eravate a conoscenza di questo retroscena?