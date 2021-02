Chiara Ferragni non sarà a Sanremo 2021 per sostenere da vicino suo marito Fedez: la famosa imprenditrice digitale l’ha appena annunciato, ecco i motivi.

Sanremo 2021 sta per cominciare: mancano pochissime settimane all’inizio del Festival più amato e seguito dagli italiani. Il 2 marzo dal Teatro Ariston di Sanremo si esibiranno, fino al 6 marzo, i Big in gara ma non solo: ci saranno tanti ospiti e tanto intrattenimento per gli italiani. Nonostante l’emergenza Coronavirus che non permetterà la presenza del pubblico al Teatro, il Festival non deluderà affatto le aspettative. Tra i Big in gara, a grande sorpresa, c’è anche Fedez: il rapper si esibirà a Sanremo con Francesca Michelin. E’ arrivata però poco fa una notizia che nessuno avrebbe immaginato: Chiara Ferragni non sarà a Sanremo per sostenere il marito in questa avventura. Ecco perchè.

Fedez a Sanremo 2021, Chiara Ferragni non ci sarà: l’annuncio dell’influencer

Chiara Ferragni non sarà a Sanremo durante la settimana del Festival. Suo marito Fedez è tra i big in gara insieme a Francesca Michelin ma, prima di partire per la città di Sanremo, il cantante dovrà salutare la sua dolce metà. La notizia è appena arrivata dalla Ferragni che, in una IG story, spiega i motivi di tale decisione. Un utente social ha chiesto alla famosa imprenditrice digitale ‘Andrai anche tu a sostenere Fede a Sanremo?‘. La risposta è stata la seguente: “No, sarò a Milano perchè non può esserci pubblico. Poi sono vicina alla data del parto. Devo stare qui, meglio così. Lo vedrò dalla tv con Leo e la famiglia“.

E così ha spiegato i motivi per i quali non sarà a Sanremo durante la settimana del Festival. Ricordiamo che Chiara Ferragni è incinta: è in arrivo un secondo bebè in casa Ferragni Lucia. Inoltre, come spiegato dall’influencer, vista l’emergenza sanitaria ancora attiva in Italia, il Teatro Ariston quest’anno sarà senza pubblico. Chiara guarderà suo marito al Festival di Sanremo 2021 dalla tv insieme al piccolo Leone.