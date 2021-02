GF VIP 5, Giulia Salemi rompe il silenzio: il gesto per Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi, ultima eliminata del GF VIP 5, ha rotto il silenzio sui social: ecco il gesto per Pierpaolo Pretelli

Nella scorsa puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata eliminata Giulia Salemi. La modella di origini persiane ha perso il televoto con Stefania Orlando. Giulia, alla sua seconda partecipazione nel reality show di Canale 5, è uscita a testa alta, perdendo contro un’avversaria molto forte. La Salemi, però, ha vinto in amore, conquistando il cuore di Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia, dopo la cotta per Elisabetta Gregoraci, ha iniziato una relazione amorosa con la modella ed ex finalista di Miss Italia.

Dopo alcuni giorni dalla sua eliminazione dal reality show di Canale 5, Giulia Salemi ha rotto il silenzio sui social, dedicando un post a Pierpaolo Pretelli. La modella di origini persiane ha pubblicato la sua prima ‘dichiarazione d’amore’ su Twitter, scrivendo un pezzo del brano di Cesare Cremonini, Se ci sarai. Cremonini è sicuramente l’artista preferito della coppia. La loro canzone, infatti, è La nuova stella di Broadway.

Questa è per te :

“Sei come un onda che ribatte e sbatte dentro di me

Mi hai già portato al largo dove un appiglio non c’è

Non posso più tornare indietro, non conosco la via

Non voglio più tornare indietro e stare

Senza di te, io non potrei“ ❤️#prelemi #gfvipradio

— Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) February 21, 2021