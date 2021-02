GF Vip, grandissimo colpo di scena tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: arriva il momento tanto atteso, cosa sarà successo?

Sin dal loro primo ingresso nella casa del GF Vip, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello si sono legate. Entrate nel reality di Canale 5 nel corso della prima puntata, le due giovanissime donne hanno stretto una bellissima e sana amicizia. Certo, non sono affatto mancati, in questi lunghi cinque mesi, delle incomprensioni e litigi. Eppure, il loro legame e il loro affetto è riuscito a superare ogni ostacolo. Quello che, però, è successo in queste ultime settimane sembrerebbe aver seriamente compromesso il loro legame. Da pochissimi giorni, infatti, l’attrice siciliana ha deciso di lasciarsi andare con Andrea Zenga. Eppure, sembrerebbe proprio che questa cosa ed, in particolare modo, il fatto che la Cannavò si sia più confidata con Samantha De Grenet anziché con lei, abbia fortemente deluso e fatto rimanere male la modella brasiliana. Non è un caso, infatti, se le due si sono completamente distaccate. Ed allontanate. Pochissime ore fa, però, è accaduto un vero e proprio colpo di scena tra loro. Scopriamo insieme perché.

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, colpo di scena nella casa del GF ViP: cos’è successo

Dopo il furioso scontro tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello nel corso della quarantunesima diretta del GF Vip che sembrava avesse sancito la fine della loro amicizia, sembrerebbe che si siano nuovamente ribaltate le cose. Nel corso della serata di ieri, da come si può chiaramente vedere da questo video caricato su Mediaset Play, sembrerebbe che l’attrice siciliana abbia approfittato di un momento di solitudine della modella brasiliana per potersi avvicinare a lei. E, soprattutto, a chiarire la loro posizione. Da una parte, infatti, c’è la Cannavò che ‘recrimina’ alla sua amica una mancata comprensione nei suoi confronti. ‘Io mi aspettavo che mi dicessi che è vero che mancavo di rispetto, ma che la mia felicità veniva prima di tutto’, dice Rosalinda a Dayane. Dall’altra, invece, abbiamo la brasiliana che continua a sostenere la sua tesi. ‘Io ci sono fuori da qua. Tu fai il tuo gioco e io faccio il mio, ma io ci sono fuori da qua’, ha continuato a dire l’attrice siciliana alla sua amica. Insomma, un grandissimo colpo di scena, c’è da ammetterlo. Anche perché sembrava davvero che le due donne fossero arrivate ad un punto di non ritorno.

Dopo questo momento, Dayane ha avuto un vero e proprio momento di crollo. Cosa succederà adesso?