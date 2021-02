Giovanni Scifoni, noto attore italiano, è risultato positivo al Covid: l’annuncio è arrivato poche ore fa attraverso il suo canale Instagram.

Giovanni Scifoni ha contratto il Coronavirus. Il famoso attore italiano è risultato positivo al tampone: lo ha annunciato lui stesso attraverso il suo canale Instagram. Proprio poche ore fa il noto volto della serie televisiva Doc nelle tue mani ha pubblicato un post in cui mostra l’esito del tampone. Giovanni è costretto a combattere in prima persona contro il virus che, da più di un anno, non dà tregua ai cittadini del mondo. Con un post sui social ha dato l’annuncio usando un velo di ironia nel raccontare le tre fasi che ha attraversato una volta appresa la notizia. Scifoni ha concluso la didascalia del suo post sottolineando che sta bene, non ha sintomi. Ecco le sue parole.

Giovanni Scifoni positivo al Covid-19: l’annuncio dell’attore in un lungo messaggio social

Con un velo di ironia e di sarcasmo, Giovanni Scifoni ha annunciato di aver contratto il Coronavirus. Il noto attore italiano poche ore fa ha scritto su Instagram: “Come ci si sente a risultare positivi il giorno di compleanno del Covid? Si passa per tre fasi”. Così inizia il lungo messaggio social che uno dei protagonisti della serie Doc Nelle tue mani ha pubblicato poco fa. “La FASE UNO è che ti senti un co****ne. Che devi aver sbagliato qualcosa. Che siete in 5 sotto lo stesso tetto, stai alzando la curva, 5 in più non sono pochi. Chiuderanno i teatri per altri 7 anni a causa tua. Al Tg1 c’è un virolgo che se la prende con te. La fase uno è: tutti mi odiano”.

Giovanni ha proseguito con la ‘Fase Due’: “Io sono stato bravo, ho sempre rispettato tutte le misure, è qualcun altro che ha fatto l’errore. Quel tizio che aveva la mascherina abbassata sul naso, o il fidanzato di mia sorella che mi ha dato la mano, o quel ragazzino che ha tossito al supermercato, o potrebbe essere chiunque. La fase due è: io odio tutti. Poi c’è la FASE TRE. Il vicino di casa ti porta la spesa, il cognato ti butta la spazzatura, un’amica ti compra le medicine, gente che ti cucina roba e te la lascia sullo zerbino, e tu non senti più gli odori e i sapori ma ti sembra la cosa più buona che hai mai mangiato in vita tua. La fase tre è: il mondo è ancora un posto bellissimo, l’estinzione forse può attendere”. L’attore ha concluso ringraziando tutti i suoi seguaci ed ha sottolineato che stanno tutti bene.