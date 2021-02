Un’ex concorrente del Grande Fratello molto discussa potrebbe entrare nel cast de L’Isola dei Famosi 2021: ecco di chi si tratta

Quasi tutto pronto per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Il reality show è la versione italiana del reality show Celebrity Survivor, che a sua volta deriva dalla serie televisiva svedese Expedition Robinson. La prima puntata della versione italiana prende il via il 19 settembre 2003 su Rai 2. Il reality show, dopo un anno sabbatico a causa della pandemia di Covid-19, torna sulla rete Mediaset. La prossima sarà la quindicesima edizione del reality show. Il cast sembra essere quasi al completo.

L’Isola dei Famosi 2021, nel cast anche un’ex gieffina?

Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi non è stato ancora annunciato. In Honduras però, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbero sbarcare: Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, Akash Kumar, Fariba Tehrani, Clemente Russo, Ubaldo Lanzo, Angela Melillo e Valentina Persia. Sembrerebbero saltati all’ultimo minuto le partecipazioni di Giovanni Ciacci e Amedeo Goria. Al loro posto, come riporta TV Blog, potrebbero sbarcare sull’isola un famoso youtuber e un’ex gieffina. Nel cast della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbero esserci Simone Paciello, in arte Awed, famoso youtuber e conduttore del GF VIP Party, e soprattutto Daniela Martani, concorrente molto discussa della nona edizione del Grande Fratello.

La Martani è stata anche hostess dell’Alitalia e sicuramente ce la ricordiamo con il cappio al collo contro le ingiustizie e i licenziamenti che molti anni fa erano stati paventati dalla compagnia. Figura spesso inoltre in molti programmi televisivi, quali Mattino 5 e Pomeriggio 5. Sul piccolo schermo, in passato, è stata più volte attaccata da parte di Fedez, Antonella Mosetti e Federica Panicucci per delle parole di troppo che avrebbe detto. In particolare i Ferragnez, nomignolo affibbiato alla coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni, avrebbero creato degli account falsi con lo scopo di insultarla sui social. Questa ovviamente è la versione della Martani.