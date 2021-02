Laura Chiatti è un’eccezionale attrice, e molto si sa della sua vita, ma conoscete i suoi ‘vecchi’ amori? Sono tutti famosissimi.

Proprio oggi, domenica 21 febbraio, ci sarà una nuova puntata della seguitissima trasmissione Domenica In. Il programma vede la conduzione di Mara Venier, che come sempre, con la sua personalità schietta e prorompente, conquista l’apprezzamento del pubblico. Ogni diretta è animata dalla presenza di grandi ospiti, e anche tra poche ore, gli italiani saranno allietati da fantastiche e profonde interviste. Ebbene, tenetevi pronti, perchè ci sarà anche lei, la bellissima Laura Chiatti, che sicuramente ci saprà sorprendere. Laura è un’attrice dal talento eccezionale, e il suo debutto si ha nel 2000, quando entra nel cast della soap opera Un posto al sole, a cui fanno seguito, tantissimi altri ruoli, che le danno una forte popolarità. Sappiamo, l’attrice è sposata dal 2014 con l’attore Marco Bocci, ma prima, conoscete la sua vita privata? Chi sono stati i suoi ‘amori‘ passati? Vi anticipiamo, sono tutti eccezionali personaggi del mondo dello spettacolo.

Laura Chiatti, chi sono i suoi ‘vecchi’ amori? Non tutti sono a conoscenza del suo passato

E’ un’attrice dal talento forte e passionale, Laura Chiatti sa sorprenderci ogni volta con le sue grandi capacità attoriali. La sua carriera è ricca di successi, anche se, come riportato nella sua biografia, è iniziata in modo del tutto diversa. Infatti, l’artista ha cercato inizialmente di affermarsi come cantante, prendendo poi una strada totalmente diversa. Pian Piano, dopo i primi ruoli interpretati, la sua notorietà diventa tale, da essere amata ed apprezzata dal grande pubblico. La ricorderemo, certamente, come protagonista, insieme a Riccardo Scamarcio, nel film Ho voglia di te, e in tantissimi altri ancora. Come abbiamo già espresso, sappiamo che l’attrice è sposata dal 2014 con l’attore Marco Bocci; la coppia ha avuto due figli, Enea e Pablo. Ma conoscete il suo passato, in particolare i suoi ‘vecchi’ amori? Ebbene, come si legge nella sua biografia, nel 2006, la Chiatti ha avuto una relazione con Silvio Muccino, ed in seguito con il modello e attore Francesco Arca.

Nel 2010, allaccia un rapporto amoroso con il cestista Davide Lamma, conclusasi nel 2013. Soltanto un anno più tardi, ha ufficializzato il fidanzamento con l’amato Marco Bocci, fino al matrimonio, arrivato nel luglio del 2014, coronando un amore grande e forte.