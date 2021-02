Luisa Ranieri, clamoroso retroscena: la ricordate in quel famosissimo spot? È stato un vero e proprio tormentone in tv?

Questa sera, domenica 21 febbraio, iniziano le avventure di Lolita Lobosco. A interpretare il vicequestore sarà Luisa Ranieri, pronta ad appassionare il pubblico con le indagini del suo personaggio. “Donna caparbia, indipendente e ironica. Per me è stato un vero onore poterla interpretare”, scrive l’attrice nell’ultimo post condiviso sui suoi social. Ma la fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi è solo una delle tante in cui la Ranieri ha mostrato il suo straordinario talento. Una carriera ricca di successi, quella dell’attrice napoletana, che nel 2001 è stata la protagonista di una famosa campagna pubblicitaria. Uno spot che in tv è diventato un vero e proprio tormentone: forse non tutti sanno che quella donna era proprio Luisa Ranieri! Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo raccontiamo subito!

Luisa Ranieri, clamoroso retroscena: la protagonista di quel famoso spot era proprio lei, era il 2001

In attesa della prima puntata di Lolita Lobosco, vi sveliamo una curiosità super interessante sulla bravissima Luisa Ranieri. Ricordate il primo episodio della campagna pubblicitaria di Nestea, in onda nel 2001? Ebbene, la famosa protagonista di “Antò fa caldo” è proprio Luisa Ranieri! Un spot, diretto da Alessandro D’Alatri, in cui era in compagnia di Edoardo Sylos Sabini e che divenne un vero e proprio tormentone per tantissimi anni. Forse non tutti ricordano che quella splendida napoletana era proprio la Ranieri. Che, a distanza di 20 anni, è più bella che mai.

Eh si, un retroscena che non tutti conoscevano sulla meravigliosa Luisa Ranieri! Non ci resta che attendere qualche ora per tuffarci ne Le indagini di Lolita Lobosco, vicequestore di Bari. Un giallo tinto di rosa che siamo certi appassionerà tantissimi telespettatori. E voi, seguirete la prima puntata della serie di Rai Uno? Non ve ne pentirete!