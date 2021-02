Ornella Muti non è una semplice attrice, è una dalle più talentuose e affascinanti del nostro panorama artistico: “A nessuno importò niente”, il retroscena inaspettato sulla sua carriera

Parlare della sua bellezza sarebbe scontato: è uno dei volti più affascinanti del nostro paese. Ornella Muti non è solo un’attrice, è un’interprete straordinaria e pluripremiata, un simbolo italiano del cinema e della televisione. Nata a Roma, ha origini diverse da parte di padre e madre: napoletane e russe. Inizia a calcare le scene giovanissima, appena quattordicenne, e il suo successo si espande non solo in Italia ma anche all’estero, consacrandola a livello internazionale. Madre di tre figli, nonna, la meravigliosa artista è un’icona, il suo talento è indelebile e ha segnato il grande schermo. “A nessuno importò niente”, ha rivelato Ornella Muti, in un’intervista rilasciata alcuni anni fa a Vanity Fair: il retroscena inaspettato sulla sua carriera.

Ornella Muti, inaspettato retroscena che riguarda la sua carriera

Icona di bellezza, Ornella Muti ha fatto i conti con la celebrità fin da giovanissima. E non è sempre stato facile fare l’attrice, come lei stessa ha rivelato in un’intervista di alcuni anni fa. “Ho avuto registi che per farmi piangere in scena mi percuotevano le ginocchia con un ramo, ma non l’ho mai raccontato e non farò adesso i nomi perché non mi interessa presentarmi in questa tv orrenda a raccontare i fatti miei o a fare la martire” ha spiegato. Un carattere deciso e schietto, una donna forte e con le idee chiare. “Quando dissi che nei miei primi anni sul set vissi esperienze dure, a nessuno importò niente” ha rivelato. A questo punto, le è stato domandato se, tornando indietro, rifarebbe le stesse scelte. “Sì. Ho cominciato che ero piccola, sono sempre stata molto timida. Ero abituata a pensare il meno possibile e piano piano, con tanto dolore, ho capito molte cose” ha dichiarato. “C’è voluto tempo. Comunque non ho mai vissuto e non vivo come una star. Se vado al bar e mi abbracciano, ricambio”.

