È una delle più grandi icone di bellezza, Ornella Muti. Attrice di successo con alle spalle anni ed anni di intramontabili di successo, la fascinosa romana decanta di un clamore davvero impressionante. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che attualmente l’attrice romana sia single. E che, quindi, la sua relazione decennale con l’affascinate francese sia terminata. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su questo lato della sua vita? Prima di questo lungo fidanzamento, quindi, la bella Muti ha avuto altre storie d’amore? E, se si, quante? E, soprattutto, sono nate dei figli da queste relazioni? Insomma, da come si può chiaramente comprendere, queste sono tutte domande che girano intorno alla sfera privata e sentimentale dell’attrice. Siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, ci penseremo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Di seguito, infatti, vi riproporremo tutti gli amori di Ornella Muti. E, soprattutto, quanti figli ha.

Ornella Muti, tutti i suoi amori e quanti figli ha: la vita privata dell’attrice

Colonna portante di numerosi film, Ornella Muti è una delle più grandi attrici di sempre. Con alle spalle una carriera davvero incredibile e, soprattutto, ricca di esperienze lavorative impressionanti, l’attrice romana decanta di un successo più che clamoroso. Ecco, ma tralasciando l’aspetto professionale e lavorativo, che da come si può chiaramente comprendere è noto a tutti, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla sua vita privata? Sappiamo benissimo che Ornella Muti è una bellissima e fascinosissima donna. E che ancora adesso decanti di una bellezza da togliere il fiato. Ecco, ma cosa sappiamo dei suoi amori, ad esempio? Si è mai sposata, Ornella Muti? Scopriamo insieme ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la vita privata dell’attrice, così come la sua carriera, è davvero molto intensa. Sembrerebbe, infatti, che la Muti sia stata sposata bene due volte. Il primo, da quanto si apprende, è stato celebrato con Alessio Orano nel 1975. I due si sono conosciuti sul set, si sono innamorati ed esattamente dopo cinque anni convolano a nozze. Nel 1981, però, si separano definitivamente. Il secondo, invece, è stato celebrato con Federico Facchinetti nel 1988. Da questo matrimonio, terminato nel 1996, nasceranno due splendidi figli: Carolina ed Andrea, entrambi attori. Non è affatto finita qui, però. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che tra il primo e il secondo matrimonio, l’attrice romana abbia vissuto una relazione con il produttore cinematografico José Luis Bermúdez de Castro.I due non convoleranno mai a nozze, ma condivideranno la gioia della nascita, nel 1974, della loro unica figlia Naike Rivelli.

