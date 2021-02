Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato in diretta un’altra ospite del Festival di Sanremo 2021: ecco di chi si tratta

Ormai è tutto pronto per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Quest’anno l’edizione è slittata a causa della pandemia di Covid-19. La manifestazione canora andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021 al teatro Ariston. Il festival della canzone italiana, per il secondo anno consecutivo, sarà condotto e diretto da Amadeus. Il conduttore e direttore artistico sarà affiancato, anche quest’anno, dall’amico e collega Fiorello. La competizione avrà anche quest’anno due categorie principali: la categoria Campioni, composta quest’anno eccezionalmente da 26 cantanti, e la categoria Nuove proposte composta da 8 cantanti. La scenografia sarà curata da Gaetano Castelli, storico scenografo del festival, mentre la regia e la direzione della fotografia saranno affidate rispettivamente a Stefano Vicario e a Mario Catapano. Il vincitore del Festival rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021 a Rotterdam, come avviene ormai da alcuni anni. Per la prima volta nella sua storia, inoltre, la kermesse si svolgerà senza il pubblico in platea. La decisione è stata assai sofferta, ma inevitabile.

Sanremo 2021, annunciata altra ospite

Cresce l’attesa per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Nei giorni scorsi sono già stati annunciati alcuni degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston. Ci saranno nel corso di tutte le serate il cantante Achille Lauro e il calciatore Zlatan Ibrahimović. Elodie, inoltre, sarà la co-conduttrice di una delle serate. È stata anche annunciata la presenza di Matilde De Angelis, di Matilde Gioli e soprattutto di Naomi Campbell, in qualità di co-conduttrice per una serata. Il conduttore e direttore artistico del Festival, inoltre, ha annunciato anche la presenza dei Negramaro, di Alessandra Amoroso e di Ornella Vanoni.

Nel corso della puntata del 21 febbraio di Che tempo che fa, Amadeus ha annunciato la presenza di un’altra ospite: “Loredana Bertè sarà ospite della prima puntata di martedì 2 marzo e presenterà il suo singolo”. Il nuovo singolo della Bertè si intitola “Figlia di…“. Si tratta di un brano autobiografico, sincero e ironico firmato dalla cantante stessa, con Pula e Chiaravalli. La canzone vuole essere un grido di emancipazione femminile, che l’artista si è regalata in occasione dei suoi 70 anni. Loredana Bertè canta di se stessa e di tutte le donne che si sono fatte da sole, contro le avversità e i pregiudizi.