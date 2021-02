Sanremo 2021, chi è Fasma: età, carriera, vero nome e dove l’abbiamo già visto in tv; tutto sul big del Festival.

Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione che, purtroppo, ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria ancora in corso ma che, nonostante le difficoltà, si farà. Cinque prime serate tutte da vivere, a partire dal 2 fino al 6 marzo. A condurre ci sarà di nuovo l’amatissima coppia Amadeus- Fiorello e grande protagonista sarà, come sempre, la musica. Sono 26 i big in gara in questa edizione, tra debutti e vecchie conoscenze. E per la prima volta tra i big sul palco dell’Ariston ci sarà anche lui, il rapper Fasma. Curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui? Siete nel posto giusto.

Sanremo 2021, chi è Fasma: tutto sul concorrente del Festival

Fasma è uno dei 26 cantanti che si sfideranno sul palco dell’Ariston nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Non è la prima volta per lui, su quel palco! Il rapper ha partecipato alle Nuove Proposte di Sanremo 2019, classificandosi al terzo posto col brano Per sentirmi vivo. E l’anno successivo per lui la possibilità di ritornare su quel palco, ma stavolta tra i big. Il suo brano si intitola Parlami e Fasma lo ha descritto così: “Non racconto di cosa tratta, perché preferisco che la gente possa immaginare nel testo le proprie esperienze”. In attesa di ascoltare la sua canzone, scopriamo qualcosa in più sull’artista. A partire dal suo vero nome, che è Tiberio Fazioli: Fasma è chiaramente uno pseudonimo. Nato il 17 dicembre del 1996, la sua passione per la musica è nata molto presto: a 13 anni ha iniziato a comporre le prime canzoni. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG, a Barak da Baby e Tommy l’Aggiustatutto. Il suo primo Ep è intitolato proprio WFK1 , pubblicato il 5 luglio 2018. Sempre nello stesso anno si è classificato secondo al Summer Fastival col brano Marylin M. e ha pubblicato, a Novembre, il suo primo album in studio, dal titolo Moriresti per vivere con me?. Nel luglio 2019 arriva il singolo Mi ami, con la partecipazione di Papichulo. Ma è nel 2020, con la partecipazione a Sanremo Giovani, che Fasma si fa conoscere dal grande pubblico, ottenendo un grande successo.

La sua seconda esperienza al Festival sarà un successo come la prima? Noi glielo auguriamo con tutto il cuore. Non ci resta che attendere qualche giorno per ascoltare tutti i brani in gara e vivere le emozioni che solo il festival di Sanremo sa regalare! Manca poco, stay tuned!