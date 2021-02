Al Festival di Sanremo 2021, tra i big in gara ci sarà anche lei, l’acclamatissima Noemi: sapete in cosa è laureata la famosa cantante?

Sembra trascorso un secolo da quando nel 2008 Veronica Scopelliti, divenuta famosa come Noemi, partecipò a X Factor. Al celebre talent era nella categoria over 25, nella squadra di Morgan. Non vinse quell’edizione, ma da allora si aprirono per lei le porte del successo. Il suo singolo ‘Briciole’ le regala una notorietà immensa che la porta a collaborare con i più grandi artisti tra cui Zucchero e Fiorella Mannoia. Nata a Roma il 25 gennaio 1982 da genitori calabresi, la propensione per le sette note è per lei un fattore ereditario: suo padre è un musicista e grazie a lui inizia a suonare il pianoforte a soli 7 anni. Una carriera sfavillante, che la porta diverse volte ad esibirsi sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo, dove la ritroveremo anche quest’anno con il brano ‘Glicine’. Al di là della passione per la musica, l’artista romana è riuscita a conseguire anche un altro successo personale. Sapete in cosa è laureata?

Noemi prima di X Factor: la musica l’accompagna da sempre

Prima di partecipare al talent che l’ha resa famosa, Noemi già lavorava nel campo musicale. Era infatti nel coro dello spettacolo ‘Donna Gabriella e i suoi figli’ di Gabriele Cirilli. Nel 2003, insieme alla sorella Arianna, lavora al videoclip ‘Dimmi come passi le notti’ di Pier Cortese, dove troviamo anche Eleonora Giorgi, Simone Cristicchi, Alessandro Cattelan e gli Zero Assoluto. A Sanremo inizia ad avvicinarsi già nel 2007 partecipando alle selezioni di Sanremolab. Pur riuscendo a rientrare tra i dodici finalisti, non sarà tra i primi tre che parteciperanno in automatico al Festival di Sanremo 2008. Ma proprio quell’anno sarà per Noemi l’anno della grande svolta con X Factor.

Noemi, in cosa è laureata la celebre artista: non tutti lo sanno

Il resto lo conosciamo. Nel 2011 Vasco Rossi scrive per lei la canzone ‘Vuoto a perdere’, colonna sonora del film ‘Femmine contro maschi’. Noemi realizza le musiche per il film della Walt Disney ‘Ribelle’ nel 2012. Nella sua carriera ben sei Festival di Sanremo e un record: nel 2017 infatti entra nel Guinness dei primati per il maggior numero di concerti tenuti in 12 ore. Il dettaglio che forse non tutti conoscono è che la cantante dai capelli rosso fuoco è laureata e sapete in cosa? Innanzitutto Veronica ha frequentato il Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode e si è diplomata con il massimo dei voti. Poi si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre. Qui si laurea al DAMS nel 2004. Ha poi conseguito la laurea magistrale in Regia televisiva e cinematografica nel 2006 presso la stessa Facoltà con 110 e lode.

Per ascoltare il nuovo brano che presenterà a Sanremo 2021 non ci resta che aspettare il 2 marzo per scoprire quale altro gioiello ci regalerà la nostra Noemi.