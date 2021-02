Riuscite a capire di chi si tratta? In questo scatto appare una dolcissima bambina, insieme al suo amato papà, oggi è un’attrice straordinaria.

Quanta bellezza! Non ci sono parole per descrivere la dolcezza di questa foto. La bambina presente insieme al suo papà, è divenuta oggi uno dei personaggi più amati della televisione italiana, sempre pronta a far sorridere il pubblico. Osservate bene, lo scatto è stato pubblicato sul suo profilo instagram, e ha subito destato grande entusiasmo da parte dei suoi tantissimi follower, che hanno commentato lo scatto con parole di affetto. Possiamo sicuramente anticiparvi, che lo sguardo è proprio il suo, decisamente birichino, e anche gli occhi, belli, e tenerissimi. Intenta a guardare il dolce presente in foto, insieme a suo padre. E allora, siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

In questo scatto era solo una bambina, oggi è l’amata attrice, sempre pronta a sorprendere

Ormai è ben noto, i personaggi del mondo dello spettacolo amano condividere spesso sui social immagini di quando erano solo dei bambini, in un momento tenerissimo della loro infanzia, o anche mostrandosi con qualche anno in meno, in piena giovinezza. La meravigliosa bambina apparsa in questa foto è oggi un’attrice amatissima, ma anche conduttrice e scrittrice. Protagonista di moltissimi film, ha letteralmente conquistato i telespettatori con il suo immenso talento. E allora, vi chiediamo, avete capito di chi si tratta? Ebbene, nello scatto mostrato appare l’eccezionale Chiara Francini quando ancora era una dolce e tenera bambina. L’avreste mai detto? Proprio così, nell’immagine che vi abbiamo rivelato era insieme al suo papà: “Babbo auguri! Che tutti noi si possa avere metà del tuo spirito, della tua etica, della tua responsabilità. Ps: Non guardavo il bignè. Pudyboy (soprannome di mio padre), mi stava mettendo alla prova…“, ha scritto in didascalia.

A quanto pare, Chiara ha pubblicato lo scatto sui social in un giorno importante, ponendo i suoi auguri all’amato papà. Allora, possiamo dirlo a gran voce, era davvero bellissima, ma oggi, con il passare del tempo, è divenuta un vero incanto. E proprio tra poche ore, la Francini ci allieterà con la sua presenza nella trasmissione Domenica In. Tenetevi pronti, perchè le risate sono assicurate, ma ovviamente anche le emozioni!