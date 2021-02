Tanti auguri a Tiziano Ferro, che compie oggi 41 anni: l’acclamatissimo cantante esprime tutta la sua emozione in un post.

Un traguardo raggiunto insieme a tantissimi altri: Tiziano Ferro compie oggi, 21 febbraio, 41 anni e non nasconde tutta l’emozione e la gratitudine in un bellissimo messaggio sui suoi profili social. Lui è certamente uno dei cantanti italiani più famosi al mondo, grazie ad una voce potente e a testi meravigliosi che sono le chiavi del suo successo. Sembra ieri quando, nel 2001, il suo primo singolo, ‘Xdono’, balzò in cima alle classifiche europee. Da lì in poi, Ferro non si è mai fermato: canzoni come ‘Rosso Relativo’, ‘Imbranato’, ‘Sere nere’, ‘Ti scatterò una foto’ e tantissime altre hanno segnato la storia della musica italiana. Nonostante le difficoltà vissute negli anni della gioventù, in cui Tiziano ha sofferto di bulimia arrivando a pesare 111 kg, ha saputo brillantemente superare ogni ostacolo alla sua felicità. Da persona sensibile quale è, l’artista originario di Latina è riuscito a restare sempre con i piedi per terra e oggi, nel giorno del suo compleanno, non dimentica di ringraziare i fan, i genitori e i colleghi. Lo ha fatto in un post sui social carico di emozione.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Tiziano Ferro festeggia 41 anni: il sentito “Grazie” a famiglia, colleghi e fan

Tiziano Ferro è un artista che ama essere a stretto contatto con i fan e in un giorno così importante non poteva di certo non ringraziare coloro che credono in lui. Il cantante ha infatti condiviso sui suoi profili social un post carico di emozione e di simpatia. Si tratta di una foto che lo ritrae in diverse pose con addosso una t-shirt molto particolare. Sulla maglia c’è scritto infatti “Disappointing my family since 1980 (Preoccupo la mia famiglia dal 1980)”, con una stampa raffigurante un Tiziano versione neonato. A corredo dell’immagine, questa didascalia: “E sono 41 anni! Nascere o rinascere?!? Quella faccia parlava già chiaro: disappunto e preoccupazione per i miei poveri genitori. Buon compleanno a quel bimbo, rimasto discolo! E gratitudine infinita per i vostri auguri”.

Altri Vip come Elisabetta Canalis, Emma Marrone, Laura Pausini, Alessandra Amoroso, non hanno mancato di rivolgere i loro affettuosi auguri al bravissimo Tiziano.