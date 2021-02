Uomini e Donne, l’annuncio inaspettato di Claudia Dionigi e Lorenzo Ricciardi: la notizia è davvero splendida, tutti i dettagli.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono ormai coppia fissa sui social e nella vita privata. Sono passati due anni da quando il bel milanese ha preferito la genuina romana a Giulia Cavaglià. Una scelta ricca di emozioni e romanticismo avvenuta nel castello da mille e una notte. Le pene patite dalla Dionigi durante il trono non furono poche, tant’è che Claudia si presentò in ritardo come una sorta di piccola vendetta. Dopo un “tu sai che dovrei dirti di no, ma come faccio?” Claudia e Lorenzo si sono scelti, e a loro dire, sembrerebbe per la vita. I due, infatti, fanno sul serio. Dopo aver convissuto per circa un anno a Latina, la patria della Dionigi. Ora vivono a Milano e si dicono una coppia affiatata e felice. Lo scorso 13 Febbraio i due paladini del pubblico di Uomini e donne hanno festeggiato il loro secondo anniversario e hanno rilasciato dichiarazioni importanti. Ecco il loro annuncio inaspettato.

Claudia e Lorenzo: Da Uomini e Donne ad un dolce annuncio per il futuro

“La verità è che il prossimo anno ci piacerebbe coronare questo sogno e diventare genitori”, sono queste le parole che la bionda romana dichiara sulla rivista Uomini e donne magazine. Quando il sentimento è forte, la voglia di avere un figlio diventa ancora più potente. E quindi la giovane coppia non nasconde di mettere su famiglia. Il desiderio è cresciuto soprattutto quando è nata la nipotina di Claudia, confessano sulla rivista. L’emozione è stata così forte che ha trasmesso anche a loro la voglia di vivere la gioia di diventare genitori ma anche coronare il loro amore con un matrimonio. Lo stesso Lorenzo ha rivelato che la proposta, quando avverrà, sarà discreta, in quanto la sua metà non ama le cose plateali ma allo stesso tempo magica, come la ragazza ha sempre sognato.

Il loro potere social farà sì che anche noi potremo condividere con una delle coppie più seguite di Uomini e Donne questi momenti di pura felicità.