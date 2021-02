Amici 20, lite in studio: “Ne parliamo fuori”, volano parole grosse

Lite in studio nel daytime di Amici 20, volano parole grosse: “Ne parliamo fuori”, di seguito vi raccontiamo cos’è successo

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi è ormai entrata nel vivo. Gli allievi hanno ricevuto la maglia della corsa verso il serale. Quest’anno i posti dovrebbero essere illimitati e spetterà ai coach decidere le sorti dei loro allievi. La fase pomeridiana, però, non è ancora esaurita. Sabato pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del talent show su Canale 5. Oggi pomeriggio, invece, è andato in onda il consueto daytime prima su Canale 5 e poi su Italia Uno. Di seguito vi raccontiamo cos’è successo.

Amici 20, lite in studio: volano parole grosse

Nel daytime di Amici 20, andato in onda su Canale 5 e Italia 1, è stato mostrato quanto successo dopo la puntata di sabato pomeriggio. In studio ci sono state le altre esibizioni. In particolare, quelle degli allievi di Rudy, Deddy e Sangiovanni, hanno fatto discutere. La professoressa Pettinelli, infatti, pensa che gli allievi di Zerbi siano poco intonati, in particolare Deddy ed Esa. L’esibizione di Sangiovanni, però, ha fatto scatenare il putiferio in studio. La discussione tra la Pettinelli e Rudy Zerbi, infatti, va avanti da alcune settimane, ma nel daytime andato in onda oggi è arrivata ad un punto di non ritorno. Zerbi, dopo alcune dichiarazioni della Pettinelli, ha attaccato nuovamente la collega. La Pettinelli ha sbottato, dichiarando: “Se hai qualcosa contro di me, ne parliamo fuori. Hai stufato“. I toni si sono accesi e la discussione sembrava abbastanza seria.

Anche nella puntata pomeridiana di sabato c’era stata una discussione tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. I due di certo non condividono la stessa opinione, soprattutto su alcuni allievi. La Pettinelli critica in modo particolare Deddy ed Esa. Nella puntata di sabato, inoltre, aveva deciso di mandare in sfida Leonardo, altro allievo di Rudy Zerbi.