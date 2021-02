Anticipazioni Grande Fratello Vip, lunedì 22 febbraio: sarà una puntata ricca di colpi di scena, tra confronti inaspettati e l’eliminazione a sorpresa.

Questa sera, una nuova puntata del seguitissimo Grande Fratello Vip andrà in onda, su canale 5. Ormai, il programma, è da mesi al centro dell’attenzione del pubblico. I concorrenti all’interno della casa più spiata d’Italia sono sotto i riflettori, e ogni movimento viene assorbito pienamente dai telespettatori. Manca davvero poco alla finale, dopo lunghi mesi trascorsi. Il reality, inizialmente, doveva aver fine a dicembre, ma in seguito, è stato deciso per il suo prolungamento, protratto fino ad inizio marzo. In questi ultimi giorni, ci sono stati veri colpi di scena. La precedente puntata ha visto l’eliminazione di Giulia Salemi, dopo che la concorrente aveva avuto forti scontri con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Al centro dell’attenzione, anche il rapporto di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, ma non solo. Anche il legame tra la bella attrice e Dayane Mello, ha destato un forte caos, dato che le due amiche avevano avuto un allontanamento. Ebbene, cosa succederà nella nuova puntata?

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata di lunedì 22 febbraio: grandi colpi di scena!

Manca ormai davvero poco alla finale del Grande Fratello Vip, l’attesa è altissima, dato che sarà proclamato il vincitore di questa edizione, che a quanto pare, lascerà il segno. Il reality ha riscosso un forte successo, il pubblico si è mostrato man mano sempre più preso dalle vicende che hanno contornato l’atmosfera all’interno della casa più spiata d’Italia. Nella puntata precedente abbiamo assistito all’eliminazione di Giulia Salemi, al televoto con Stefania Orlando. Diciamo la verità, il pubblico è apparso decisamente diviso, ma alla fine ad avere la meglio è stata quest’ultima. Come sappiamo, Giulia, nelle settimane precedenti, ha avuto degli scontri accesi sia con Stefania sia con Tommaso Zorzi. Proprio questa sera, potrebbe fare il suo ingresso, per parlare con loro, e portare ad un chiarimento i loro screzi. Ovviamente, nulla è dato per certo, dato che dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, non è trapelato ancora niente. Nel corso della diretta, si parlerà di quanto avvenuto in questi ultimi giorni. In particolare, al centro dell’attenzione, potrebbe esserci proprio la coppia Rosalinda-Dayane. Il loro legame appare sempre più turbolento, anche se, nelle precedenti ore, c’è stato un inaspettato avvicinamento.

Non mancheranno le sorprese, che come sempre, in ogni diretta, animano la serata. Ma chi sarà il destinatario? Ebbene, come spesso capita, potrebbero essere proprio i nominati che rischiano di uscire, ossia Andrea Zenga, Samantha De Grenet, e Stefania Orlando. Ma anche gli altri concorrenti potrebbero ricevere ‘qualcosa’, o scontrarsi con qualcuno. Chi uscirà nella puntata di lunedì 22 febbraio? Per scoprirlo, tutti sintonizzati questa sera, su canale 5!