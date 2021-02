Una magnifica notizia arriva per i fan di Arisa: la famosa cantante è pronta a convolare a nozze con il suo compagno, Andrea Di Carlo. C’è già la data.

Un super gossip arriva da Santo Pirrotta nel corso della sua rubrica televisiva nella trasmissione in onda su Tv 8, Ogni Mattina, condotta da Adriana Volpe. Il giornalista non è nuovo a scoop roboanti e proprio questa mattina ha voluto lanciare una notizia davvero magnifica. Riguarda Arisa, la famosissima cantante ed attualmente impegnata come insegnate ad Amici di Maria De Filippi. Rosalba Pippa diversi mesi fa ha incontrato l’amore: tra lei ed Andrea Di Carlo, autore televisivo, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Stanno insieme da pochi mesi ma a quanto pare si sente già odore di fiori d’arancio. Lo scoop che ha lanciato Pirrotta questa mattina di 22 febbraio 2021 è davvero pazzesco. Ecco cosa ha rivelato il giornalista.

Fiori d’arancio per la magnifica cantante ed insegnate ad Amici di Maria De Filippi. Santo Pirrotta in onda su Tv8 nel programma di Adriana Volpe, Ogni Mattina, ha rivelato che Rosalba Pippa ed il suo compagno, Andrea Di Carlo, tra pochi mesi si sposeranno!

“Arisa è la voce più bella che abbiamo in Italia. Ultimamente è più bella e più sexy del solito, l’amore le porta fortuna. Arisa è felicemente fidanzata con Andrea Di Carlo da pochi mesi: sono davvero felici, sono bellissimi. Lui le ha regalato già due anelli di fidanzamento. La notizia più bella è che ci sono fiori d’arancio. Matrimonio in arriso: Arisa e Andrea di Carlo si sposano, c’è anche la data. Il 2 settembre convoleranno a nozze“. Sono queste le parole di Pirrotta che non è la prima volta che lancia scoop roboanti!

Rosalba ed Andrea stanno insieme da fine settembre: tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Lui si è messo in ginocchio, ha raccontato Pirrotta ad Adriana Volpe ed ai telespettatori di Tv 8. E lei? Ovviamente ha detto sì!