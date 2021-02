Barbara D’Urso, brutta notizia per Live, il programma della Domenica sera: nei prossimi giorni cambierà tutto, tutti i dettagli.

È la vera e propria regina della televisione, Barbara D’Urso. Attualmente in onda con ben tre programmi di successo, la conduttrice campana decanta di un successo davvero clamoroso. Che sia Pomeriggio Cinque, Domenica Live o Live-Non è la D’Urso, la bella Barbara è sempre detentrice di ottimi riscontri. E, soprattutto, di veri e propri picchi di share. Sapete che, però, è in arrivo una brutta notizia? Si, avete letto proprio bene! In una sua recente intervista a ‘La Stampa’, la D’Urso ha svelato della clamorosa novità che riguarda il sue prime time della Domenica sera. E, quindi, Live. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, dalla prossima settimana, si metterà in atto un vero e proprio cambiamento epocale. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, prima d’ora non era mai accaduta una cosa del genere. Scopriamo insieme ogni cosa.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Barbara D’Urso, brutta notizia per Live: accadrà nei prossimi giorni

Carissimi telespettatori di Live-Non è la D’Urso, è in arrivo una brutta notizia per voi. A svelarla, come dicevamo precedentemente, è stata la sua padrona di casa. In una recente intervista a ‘La Stampa’, infatti, la bella Barbara D’Urso non ha affatto potuto fare a meno di parlare al suo pubblico del cambiamento epocale che verrà attuato nei prossimi giorni. Ed, in particolare, dalla puntata che andrà in onda Domenica 1 Marzo. Ecco, ma di che cosa stiamo parlando esattamente? Ovviamente, state tranquilli: non è affatto nulla di grave. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, dalla prossima settimana, la puntata di Live non andrà in onda dal classico studio di Cologno Monzese, bensì cambierà collocazione. Si, è proprio così: dal 1 Marzo, quindi, Barbara D’Urso si ritroverà a condurre il suo prime time dallo studio televisivo in cui c’era stato Mike Buongiorno. Il motivo? Sembrerebbe che la conduttrice abbia ‘salutato’ il suo vecchio studio per fare in modo che un altro programma potesse svolgersi lì. Quale sarà? Al momento, non lo sappiamo. Ma, come sempre, vi terremo aggiornati.

Cambia studio, è vero, ma il programma resterà sempre imbattibile.