Claudia Ruffo, ricordate dove l’abbiamo già vista? Prima di Mina Settembre, ha interpretato tantissimi personaggi, molto famosi.

La conosciamo benissimo per la sua interpretazione di Angela Poggi, nella famosa soap opera Un posto al sole, Claudia Ruffo negli ultimi tempi ci ha sorpreso, in Mina Settembre. Già nella soap, il suo personaggio conquista ogni volta i telespettatori. Debutta giovanissima con il ruolo dell’intraprendente e bella Poggi, infatti, è presente dalla prima puntata, andata in onda il 21 ottobre 1996, su Rai 3. Per un periodo, abbandona la soap, e entra a fra parte di altri importanti progetti. Ebbene, vi ricordate dove l’abbiamo vista? Ha interpretato importanti ruoli.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Claudia Ruffo, dove l’abbiamo vista? Sono molti i ruoli interpretati, non immaginereste mai

Negli ultimi tempi, ha conquistato letteralmente il pubblico, con la sua brillante interpretazione, nella fiction Mina Settembre, al fianco dell’amatissima Serena Rossi. Claudia Ruffo, come ormai è noto, è uno dei personaggi più celebri della soap opera Un posto al sole, fin dalla prima puntata abbiamo potuto ammirarla nel suo ruolo di Angela Poggi. Ed è proprio qui, che la sua notorietà è divenuta tanto forte, fino ad esplodere. L’attrice ha però alle spalle una lunga e fruttuosa carriera: ricordate dove l’abbiamo vista? Ebbene, per un periodo, dopo circa nove anni, abbandona la soap opera, ed entra nel cast della serie televisiva Orgoglio Capitolo Terzo, in cui ha interpretato il ruolo di Celeste Dubois. Nel 2006 interpreta il ruolo di Daria, nel cortometraggio Due, mentre l’anno successivo, fa parte del cast di Gente di Mare 2, con il personaggio di Sara Polimenti.

Dopo l’assenza, ritorna a vestire i panni di Angela Poggi, ma continuando comunque a far parte di altre importanti pellicole. Infatti, nel 2011 partecipa al film Tatanka, mentre qualche anno più tardi, è Silvia Maccari, nella seconda stagione della fiction di Rai Uno Il restauratore. Soltanto negli ultimi tempi, l’abbiamo ammirata in Mina Settembre, riscontrando un notevole apprezzamento. Ebbene, Claudia Ruffo ha una carriera pienissima, ogni volta, con le sue interpretazioni, ha riscontrato un grande seguito, e sarà proprio per questo, che a distanza di anni, il suo personaggio storico di Angela Poggi, nella seguitissima e famosissima soap opera Un posto al sole, è tanto amato.