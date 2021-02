Dayane Mello ha catturato letteralmente la scena in diretta su Canale 5: la concorrente del GF VIP ha scelto un abito lungo rosso, che meraviglia! Conoscete il valore di quel look?

E’ appena iniziata una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Sorprese e colpi di scena, come di consueto, non faranno di certo annoiare i telespettatori. Una quasi vigilia della finale è quella di questa sera: ricordiamo che l’ultimissima puntata è in programma per lunedì 1 marzo 2021! Chi vincerà questa lunga e seguitissima edizione? Non ci resta che iniziare il countdown. Intanto la puntata di questo lunedì 22 febbraio è iniziata ed a far brillare subito gli occhi è stata Dayane Mello. La concorrente del GF VIP, finalista, indossa un meraviglioso abito rosso, lungo. Anche Alfonso Signorini, non appena inquadrata la brasiliana, non ha potuto fare a meno di complimentarsi. Ma voi, i più curiosi, volete sapere che valore ha quell’abito! Siamo qui per spazzare via ogni dubbio!

GF VIP, Dayane Mello cattura la scena: look da diva, sapete quanto costa quell’abito?

Questa sera di lunedì 22 febbraio una nuova puntata del GF VIP ha già incollato milioni di telespettatori italiani al piccolo schermo. Ad attirare subito l’attenzione è stata Dayane Mello con un look da diva! La modella brasiliana questa sera indossa un meraviglioso abito lungo, color rosso, firmato Alessandra Rich. Conoscete il valore di questo vestito? Beh, costa ben 2190 euro! Una cifra da capogiro che ha fatto però girare la testa a tutti coloro che stanno ammirando, in diretta, Dayane!

Jessica Rabbit dei cartoni animati è in diretta su Canale 5, nella puntata del Grande Fratello VIP! Chi è che ancora non l’ha vista? Questa sera la Mello è davvero incantevole.

Ovviamente, non è la prima volta che lascia tutti senza parole. In ogni serata, Dayane Mello sceglie sempre abiti e look davvero mozzafiato: ricordiamo, ad esempio, l’outfit scelto lo scorso lunedì.