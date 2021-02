Rischio di incidente per la bellissima Federica Panicucci impegnata sul set: lo mostra chiaramente nel post pubblicato su Instagram.

La bellissima Federica Panicucci è un volto noto e familiare per tutti ormai: dal suo esordio nel 1987, a soli vent’anni, nella celebre trasmissione Portobello, la sua carriera non si è mai arrestata. Elegante, preparata e talentuosa, la bionda originaria di Cecina è passata attraverso la conduzione di programmi molto importanti sia Rai che Mediaset. Come dimenticarla nelle vesti di presentatrice del Festivalbar in cui lavorò accanto ad Amadeus e Fiorello? Dopo tanti anni di professionalità e impegno dimostrati sul campo, la Panicucci è un volto affermato di Mediaset, dove è al timone del contenitore mattutino Mattino 5 insieme al giornalista Francesco Vecchi. Seguitissima e molto attiva sui social, Federica Panicucci si diverte a condividere con i fan tanti momenti di vita quotidiana ma anche lavorativi. Proprio l’ultimo post da lei pubblicato ha però sorpreso un po’ per via del rischio che ha corso mentre era impegnata su un set fotografico. Scopriamo nel dettaglio cosa le è accaduto.

Federica Panicucci, qualcosa non funziona sul set: cosa è successo

La bionda toscana spesso è impegnata a posare per dei servizi fotografici. E non potrebbe essere diversamente, bella com’è! Sempre vestita con abiti eleganti e alla moda sia in tv che in foto, la Panicucci è davvero uno spettacolo nell’ultimo video da lei pubblicato su Instagram. Immersa con le gambe in una lussuosa piscina con idromassaggio, in uno splendido abito da sera, Federica era intenta a posare per questo shooting, ma qualcosa non ha funzionato. E’ lei stessa a scriverlo sul popolare social network a corredo delle immagini: “Un servizio fotografico in una piscina con idromassaggio in abito da sera? Fatto! E non accorgersi che l’abito stava finendo nel filtro? Fatto anche quello!”.

Un episodio simpatico di cui l’amatissima presentatrice ha voluto rendere partecipi i suoi follower e che mette in evidenza la sua bellezza ma anche la sua simpatia.