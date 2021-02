La famosissima coppia si è unita in matrimonio oggi, lunedì 22 febbraio: fiori d’arancio per la cantante e il produttore musicale. L’annuncio è arrivato sui social, incantevoli in fotografia!

“Dopo 15 anni …ebbene…Si!”: così la famosissima cantante annuncia le nozze con il suo compagno. Oggi, lunedì 22 febbraio, Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco si sono uniti in matrimonio: dopo ben 15 anni la coppia ha deciso di celebrare il loro amore all’altare. La notizia arriva dal canale Instagram di Fiorella Mannoia: la famosissima cantante ha pubblicato una foto insieme a Carlo. Look da sposa piuttosto particolare: la Mannoia, unica nel suo genere, indossa un meraviglioso completo color bianco e delle scarpe da ginnastica. In nero, con giacca, cravatta e camicia bianca, invece il produttore musicale. Vi mostriamo subito il post che ha fatto il pieno di like e commenti!

Fiori d’arancio per la famosissima coppia: l’annuncio a sorpresa sui social

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco dopo 15 anni insieme si sono uniti in matrimonio. A dare l’annuncio è la famosissima cantante con un post su Instagram in cui mostra una foto insieme a suo marito. “Dopo 15 anni, ebbene sì” scrive la Mannoia come didascalia.

Dopo tanti anni insieme la coppia ha finalmente deciso di coronare l’amore all’altare. La celebrazione del rito civile si è svolta questa mattina di lunedì 22 febbraio ed ha visto la cantante con un completo total white. Per completare il look, la cantante ha scelto un paio di scarpette da ginnastica. La Mennoia è rimasta fedele al suo stile rock anche nel giorno del suo matrimonio! Era comparsa l’indiscrezione delle loro imminenti nozze ma la coppia non aveva confermato nulla: oggi hanno ufficializzato il loro magnifico rapporto e la loro decisione di unirsi in matrimonio!

Tantissimi personaggi noti dello spettacolo hanno fatto gli auguri ai neo sposi: Emma Marrone, Kledi, Noemi, Alessandra Amoroso, Laura Pausini, Virginia Raffaele…sono migliaia i commenti di fan e VIP sotto al post!