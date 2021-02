Elisabetta Gregoraci ha scelto per la puntata di stasera del GF VIP 5 un abito con paillettes e frange: ecco qual è il prezzo

La Gregoraci è una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl calabrese è stata scelta da Alfonso Signorini per arricchire il cast del reality show. La sua presenza ha sicuramente contribuito a risollevare gli ascolti. Nella casa più spiata d’Italia, la Gregoraci ha stretto un’amicizia ‘speciale’ con Pierpaolo Pretelli. Tra i due, però, è nata solamente un’amicizia, perchè la Gregoraci ha dichiarato di pensare ad un altro uomo fuori dalla casa. La showgirl ha deciso di abbandonare il gioco prima della finale per raggiungere il figlio Nathan Falco e festeggiare il Natale insieme a lui. La Gregoraci resta comunque una delle protagoniste principali del reality show. In studio la showgirl sfoggia sempre abiti da urlo.

GF VIP 5, Elisabetta Gregoraci con paillettes e frange: quanto costa l’abito

Nella puntata del 22 febbraio, Elisabetta Gregoraci ha scelto un abito con paillettes e frange. La showgirl calabrese l’ha mostrato come sempre prima sui social e poi in puntata. La tuta, prodotta da una nota azienda di moda, ha messo in risalto le bellissime forme della Gregoraci. L’abito, infatti, aveva una corposa scollatura ed era molto attillato. La Gregoraci, come sempre impeccabile, ha stregato il pubblico in studio e i telespettatori.

Facendo una ricerca sul web, abbiamo scoperto anche quanto costa l’abito indossato da Elisabetta Gregoraci nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip. La tuta con paillettes e frange costa ben 799 euro, ma, essendo in periodo di sconti, può essere acquistato online al prezzo di 399,50 euro. Un prezzo sorprendente considerando che di solito è più elevato rispetto a quello di stasera. Non si tratta di certo di un low cost, ma, essendo un abito di alta moda, il prezzo è tutt’altro che giustificato.