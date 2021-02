GF Vip, anticipazione shock: “Scelta difficilissima”, accadrà questa sera in diretta, durante la nuova puntata del reality show.

Mancano pochissime ore ad una nuova, ricchissima, puntata del GF Vip 5. Si tratta di uno degli ultimi appuntamento con il reality show di Canale 5, che terminerà ufficialmente lunedì 1 marzo. Una serata che si prospetta ricca di colpi di scena, a partire dal verdetto del televoto: uno tra Stefania Orlando, Andrea Zenga e Samantha De Grenet dovrà abbandonare ufficialmente la casa. Il cerchio si stringe sempre di più e i concorrenti si chiedono: chi arriverà in finale insieme a Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi? Ebbene, qualcosa di nuovo potremmo scoprirlo già nella puntata di questa sera. Un’anticipazione succulenta rivela che ad alcuni concorrenti spetta una decisione molto difficile. Di cosa si tratta? Scopriamo di più!

GF Vip, anticipazione shock: “Scelta difficilissima”, cosa faranno i tre finalisti?

Questa sera, lunedì 22 febbraio 2021, andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 5. Una puntata in cui accadrà di tutto. Un nuovo concorrente sarà eliminato proprio ad un passo dalla finale, ma cosa accadrà successivamente? Nuove nomination e le elezione di un altro finalista? La finale è sempre più vicina e i vip non sanno ancora in quanti potranno accedervi. Questa sera, però, potrebbe accadere qualcosa di inaspettato. I tre già in finale, Dayane, Pierpaolo e Tommaso, saranno messi di fronte ad una difficile scelta! Ad anticiparlo è stata proprio la pagina social ufficiale del reality di Canale 5, con un post che ha acceso la curiosità dei telespettatori. Diamo un’occhiata:

Quale sarà la decisione che dovranno prendere i tre finalisti? Avrà a che fare con i prossimi accessi alla finale? Dato che manca davvero poco, è facile immaginare che i tre concorrenti potrebbero avere un ruolo fondamentale per il destino dei coinquilini. Ma per sapere tutto nei dettagli, non ci resta che sintonizzarci su Canale 5. Ore 21 e 45, non perdetevi questa puntata!

Giulia Salemi torna in casa?

Tra le indiscrezioni trapelate sul web sulla puntata di questa sera, c’è anche quella che riguarda un confronto tra Giulia Salemi e i suoi ex coinquilini. La bellissima influencer, eliminata nella puntata di venerdì scorso, potrebbe tornare in casa per un confronto con Stefania e Tommaso, con i quali non è andata particolarmente d’accordo negli ultimi mesi. Saluterà anche il suo amato Pierpaolo? Staremo a vedere! Buona puntata a tutti!