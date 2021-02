GF Vip, accadrà nella puntata finale: il clamoroso spoiler arriva dai social di alcuni ex concorrenti del reality show.

Manca pochissimo al gran finale del GF Vip 5. Lunedì 1 marzo 2021 andrà in onda l’ultima attesissima puntata del reality show di Canale 5. Un’edizione infinita, quella di quest’anno: ben due prolungamenti per il programma, che in origine sarebbe dovuto terminare a inizio dicembre. Una finale che si prospetta ricca di colpi di scena: sono tre i concorrenti che al momento hanno già conquistato un posto per l’ultima puntata, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi. Chi si unirà a loro e soprattutto in quanti? Lo scopriremo presto! Nel frattempo, una succulenta anticipazione sul gran finale è arrivata attraverso i social degli ex concorrenti. Curiosi di scoprire cosa stanno organizzando? Ve lo sveliamo subito!

GF Vip, accadrà nella puntata finale: lo spoiler degli ex gieffini

Chi vincerà questa edizione del GF Vip 5? Difficile indovinarlo! In casa sono rimasti concorrenti fortissimi e tre di questi sono già in finale. Dayane, Pierpaolo e Tommaso: ma chi si unirà a loro? Probabilmente un nuovo finalista potrebbe essere scelto giù durante la puntata di questa sera, lunedì 22 febbraio. Ma per scoprire i nomi dei finalisti ufficiali bisognerà attendere l’ultima puntata, del 1 marzo 2021. Una puntata che si preannuncia un vero e proprio spettacolo. Sapete che cosa accadrà durante quella serata? A svelarcelo sono proprio alcuni ex concorrenti del reality. Nell stories pubblicate su Instagram da alcuni ex gieffini, abbiamo scoperto che è in preparazione un meraviglioso balletto! A dirigere le prove, naturalmente, la mitica Matilde Brandi. Da Guenda Goria a Cecilia Capriotti, da Maria Teresa Ruta a Giulia Salemi: tutte le ex regine della casa sono pronte a cimentarsi in questa coreografia finale. Alcune immagini delle prove sono state appunto pubblicate dagli ex concorrenti, tra cui Guenda. Ecco uno screen delle sue stories:

Risate ed allegria in studio, in attesa della super puntata di questa sera. Dove accadrà davvero di tutto. Da una nuova eliminazione, ad una difficile scelta per i tra finalisti, fino ad arrivare ad un inaspettato confronto: con ogni probabilità, Giulia Salemi tornerà in casa per un chiarimento con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Rivedrà anche il suo amato Pierpaolo Pretelli? Per scoprire tutte le novità non ci resta che sintonizzarci su Canale 5! Ore 21 e 45, Alfonso Signorini e i vipponi sono pronti per una diretta ricca di emozioni!