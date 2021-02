Il GF VIP ha mostrato un confessionale fatto da Dayane Mello negli ultimi giorni: la modella brasiliana ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con Rosalinda Cannavò.

Questa sera di lunedì 22 febbraio è in corso una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Primo tema affrontato è stato quello che vede protagoniste le due veterane della Casa, Rosalinda e Dayane. Le due gieffine stanno vivendo un periodo di alti e bassi: in seguito l’avvicinamento tra l’attrice e Zenga, le due grandi amiche hanno cominciato a non andare più d’accordo. Un aria di tensione non ha permesso a Rosalinda di viversi la sua nuova storia d’amore a pieno e Dayane non ha saputo trattenere i suoi pensieri. Dopo aver parlato in diretta con Alfonso Signorini, questa sera di 22 febbraio, Dayane è stata invitata ad andare in una delle tante stanze della Casa più spiata d’Italia. Quello che è successo subito dopo è davvero incredibile.

GF VIP, Dayane Mello spiazza tutti: il confessionale mandato in onda solo ora

Questa sera di lunedì 22 febbraio è in diretta il Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini, in puntata, ha interrogato Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sul loro rapporto. Il conduttore ha invitato l’attrice ad ascoltare le parole spiazzanti della brasiliana dichiarate durante un confessionale.

“Vorrei poter esprimere i miei pensieri, c’è tanta roba nel mio cervello che non so esprimere. E’ nato un amore, da parte mia, sono convinta anche da parte di Rosalinda. Non è sbocciato per ‘paura di’. Io sono stata già innamorata di una donna, una volta. Era amore, non era amicizia“. Sono queste le parole pronunciate da Dayane in un confessionale degli ultimi giorni.

“Non me la sento”: si è concluso così il confessionale mandato in onda durante la puntata. “Perchè non te la senti? Di cosa hai paura?” ha chiesto Signorini alla modella. “Io penso che per un momento quello che ho provato è stato amore, era un qualcosa che forse ho provato solo una volta con un’altra donna. Ho dato tutto il mio affetto, il mio amore” ha replicato la Mello. “Io credo che Rosalinda sia innamorata di Zenga” ha aggiunto la brasiliana.