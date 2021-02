Uno spoiler clamoroso arriva a pochissimi minuti dall’inizio della nuova puntata del GF VIP, in diretta. Questa sera di 22 febbraio ci sarà una sorpresa per uno dei finalisti, Pierpaolo Pretelli! Ecco cosa succederà!

Sta per cominciare una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Per questa sera di lunedì 22 febbraio il reality ha preparato tante sorprese per i Vipponi e per i telespettatori da casa. Si parlerà sicuramente del rapporto di amore e odio che si è creato in Casa tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: le due concorrenti negli ultimi giorni stanno vivendo alti e bassi nella loro amicizia, si sono trovate spesso a litigare. Tra le anticipazioni lanciate dal canale Instagram c’è anche una che riguarda i tre finalisti: su Instagram, il GF VIP ha fatto sapere che Pierpaolo, Dayane e Tommaso saranno messi avanti ad una scelta molto difficile. Cosa li attende? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 ed attendere l’inizio della puntata. Intanto però, la mamma di Pretelli ha lanciato un inaspettato spoiler: riguarda una sorpresa che il Grande Fratello VIP farà al giovane concorrente. Ecco di che si tratta!

GF VIP, sorpresa speciale per Pierpaolo: lo ‘spoiler’ arriva a pochi minuti dalla diretta

Margherita Velardi, la mamma di Pierpaolo Pretelli, attraverso il suo canale Instagram ha fatto sapere che questa sera, in puntata, il gieffino riceverà una sorpresa davvero speciale. Pierpaolo non si aspetterà affatto di sentire la voce di suo nonno in diretta! Mamma Margherita ha pubblicato pochi minuti fa un post in cui fa sapere che questa sera di lunedì 22 febbraio, Nonno Rocco si collegherà con la Casa del GF VIP per parlare con suo nipote.

Una sorpresa che il GF VIP non aveva annunciato: è un vero e proprio spoiler questo! Pierpaolo sarà davvero felice di sentire nonno Rocco che, ad una settimana dalla finale, gli darà sicuramente la giusta carica per affrontare questo ‘finale’.