Tommaso Zorzi senza parole per la rivelazione di Dayane Mello sul televoto di venerdì scorso, quando è stata eliminata Giulia Salemi.

L’eliminazione di Giulia Salemi al televoto contro Stefania Orlando è stata sorprendente per molti, anche nella Casa del GF Vip. Si tratta sicuramente di due personaggi molto forti, quindi era davvero difficile fare previsioni prima del verdetto finale. La Orlando si conferma la Queen di questa quinta edizione del reality anche se, trovandosi di nuovo in nomination, è necessario attendere stasera per scoprire se anche stavolta si salverà. L’uscita della Salemi è stata un duro colpo soprattutto per Pierpaolo Pretelli che trascorrerà quest’ultima settimana di gioco senza l’amata al suo fianco.

GF Vip, Dayane Mello svela tutto a Tommaso Zorzi: c’entra il televoto

Il televoto che ha decretato le sorti di Giulia e Stefania è indubbiamente quello che ha destato più curiosità. Naturalmente i concorrenti rimasti si saranno domandati quali percentuali abbiano deciso il risultato. Ci ha pensato qualcuno dall’esterno a rivelare le cifre: ebbene sì, come accaduto spesso in altre occasioni, qualcuno si è recato fuori alla bunker di Cinecittà e ha urlato i risultati. Messaggio che è stato ascoltato da Dayane Mello, tra i concorrenti più vicini alla Salemi negli ultimi giorni e storica nemica della Orlando. Mentre era in sauna con Tommaso Zorzi, l’influencer milanese le ha detto: “Comunque Stefi è forte, eh? Con Giulia che era una forte”. La modella brasiliana ha annuito e gli ha svelato le percentuali del televoto: “Sì, è fortissima. 47% contro 53%”. Zorzi, sorpreso dalla dichiarazione, le ha chiesto come facesse a saperlo e la Mello ha spiegato che qualcuno lo ha urlato dall’esterno della Casa. Un dato importante che servirà ai concorrenti rimasti in gara per farsi un’ulteriore idea della situazione. Di certo, arrivati a questo punto, ognuno di loro vede la vittoria legittimamente possibile. I due favoriti però restano proprio Tommaso e Dayane e siamo certi che alla finale assisteremo ad uno scontro tra titani.

Intanto non perdetevi la puntata dl GF Vip in onda stasera, ne vedremo delle belle.