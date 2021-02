Giacomo Urtis si confessa a “Chi”e si lascia andare ad una vera e propria confessione inaspettata: vediamo i dettagli.

È stato uno dei concorrenti di questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis. Ed, anche se è entrato in un secondo momento, in un vero e proprio batter baleno, è riuscito a farsi amare. Sia dal pubblico fuori che dai suoi coinquilini, questo sia chiaro. Una personalità molto genuina, quindi. Che, da come si può chiaramente comprendere, ha conquistato davvero tutti. È proprio per questo motivo che, una volta uscito, la sua popolarità è aumentata ancora di più. Non tutti, però, sanno che, nel suo passato, il bel Giacomo ‘nasconde’ un retroscena davvero incredibile. E, pensate, a rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato. Urtis, di recente, ha rilasciato un intervista su “Chi”. Durante la quale si è lasciato andare ad una confessione davvero inedita. Scopriamo insieme le sue parole.

Giacomo Urtis, confessione inaspettata: tutta la verità

Sulla nota rivista di Alfonso Signorini, Giacomo Urtis si è completamente messo a nudo. Alle pagine del settimanale, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato di aver avuto un grande amore nella sua vita. Ovvero, il chirurgo dei Vip ha raccontato, infatti, della sua storia d’amore con Elena Carboni. La fidanzata storica con cui ha avuto una storia per ben 13 anni. Tutto procedeva alla grande, se non fosse che Giacomo all’aeroporto di Alghero si innamora di un uomo, un personaggio famoso e con cui inizia una lunga relazione clandestina. Ovviamente questo ha causato la fine della storia con Elena, lasciata tramite telefonata. Lo stesso Giacomo rivela: “È rimasta malissimo perché ero legato a un uomo: non c’era nemmeno competizione per lei”. Ma come sappiamo non c’è ferita che il tempo non possa curare. E così i due hanno ripreso i rapporti. Da quel momento,i due sono diventanti molto amici. E, pensate, è proprio a lei che Giacomo è arrivato a farle una proposta clamorosa, ovvero quello di avere un figlio da lei.

La donna però ha rifiutato. L’uomo, però, è convinto che Dayan Mello, sua compagna in casa al Gf Vip e nella vita, sarebbe pronta far coronare il suo sogno attraverso l’inseminazione artificiale. Insomma, una vera e propria confessione inedita, vero?