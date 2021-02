Giulia De Lellis ha appena dato un annuncio ai suoi fan davvero pazzesco: sarà prossimamente alla conduzione del reality! La famosa influencer condurrà un nuovo programma televisivo.

E’ diventata ormai una vera e propria icona nel mondo della moda, del beauty ed anche in quello televisivo! Parliamo di Giulia De Lellis che, dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha spopolato letteralmente sul web e non solo. La romana è oggi una famosa influencer ed un famoso volto televisivo: l’ultima novità che ha dato attraverso il suo canale Instagram è davvero pazzesca. La giovane ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi ha raccontato che il suo sogno si è finalmente realizzato: condurrà un programma televisivo che uscirà a breve…Che annuncio! Ecco le parole di GDL.

Giulia De Lellis, magnifico annuncio a sorpresa: sarà alla conduzione del reality

Giulia De Lellis vola in tv, alla conduzione di un programma che andrà in onda prossimamente! L’annuncio è arrivato pochissimi minuti fa sui social: Giulia con un post ha raccontato della sua nuova esperienza. “Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo” racconta la famosa influencer prima di dare l’annuncio ufficiale. “Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi !!! Che dire..Vorrei già spoileravi tutto..Tornerò con più news quando potrò, per ora è tutto :) Come sempre, Grazie a voi“.

Giulia De Lellis sarà alla conduzione di Love Island, un programma che dall’Inghilterra è diventato un fenomeno televisivo. Il reality show sarà trasmesso in esclusiva su Discovery+. Ma di che programma parliamo? Il format del reality vede uomini e donne single vivere insieme in una villa: lo scopo del gioco sarà trovare la propria anima gemella, il vero amore! Chi riuscirà a trovare un fidanzato o una fidanzata, vincerà un premio in gettoni d’oro.