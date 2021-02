L’Isola dei Famosi ha annunciato il primo concorrente che volerà in Honduras per vivere una super avventura: ora è ufficiale, ecco di chi si tratta!

Per gli amanti dei reality show questa è una serata davvero pazzesca! Durante la messa in onda del Grande Fratello VIP, è arrivata una notizia incredibile sul profilo social di un altro famosissimo reality. Parliamo de L’Isola dei Famosi che presto tornerà in tv con una nuova ed elettrizzante edizione! Quest’anno a capo del reality ci sarà la magnifica Ilary Blasi ed in qualità di opinionista, come ha rivelato Tv Blog, ci sarà Elettra Lamborghini! Scoop a non finire, nomi davvero pazzeschi sono quelli che ruotano intorno al programma che si svolgerà in Honduras. L’Isola dei Famosi però questa sera ha dato il suo primo annuncio ufficiale, riguarda uno dei prossimi concorrenti! Ecco chi sarà di certo uno dei naufraghi della nuova edizione del reality!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

L’Isola dei Famosi, ora è ufficiale: il reality annuncia il primo concorrente

L’Isola dei Famosi sta per tornare con un cast davvero pazzesco! Proprio pochi minuti fa, durante la messa in onda del Grande Fratello VIP, è arrivata la prima notizia ufficiale dal canale IG del reality. In Honduras ci sarà Awed, in qualità di naufrago! E’ lui il primo concorrente annunciato dal programma con un post su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Awed, nome d’arte di Simone Paciello, è il primo concorrente de L’Isola dei Famosi annunciato. Noto per vicende di gossip che lo hanno visto protagonista diversi anni fa, è uno Youtuber nonchè famoso personaggio televisivo. E’ stato fidanzato a lungo con Ludovica Bizzaglia, famosa attrice. Il classe ’96 ha preso parte al film Natale al Sud, al fianco di Massimo Boldi. Attualmente conduce insieme ad Annie Mazzola, il GF VIP Party.