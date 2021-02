“E’ strategia”: Andrea e Rosalinda sotto attacco, il commento arriva proprio dall’ex concorrente contro la bella attrice.

Sotto i riflettori da un paio di giorni vi è la coppia che si è formata al Grande Fratello Vip, ovvero Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Il concorrente è apparso fin da subito fortemente preso, mostrando più volte il suo interesse alla bella attrice; successivamente, tra i due c’è stato un avvicinamento, infatti, Andrea si è aperto, e le ha rivelato i suoi sentimenti. Confessione che la Cannavò ha accolto con armonia, fino allo scoccare fra i due di un amorevole abbraccio. Ma colpo di scena, dopo la puntata della scorsa settimana, di lunedì 15 febbraio, durante la notte, quello che è successo ha sorpreso proprio tutti. Infatti, Andrea e Rosalinda, rimasti da soli in camera, si sono lasciati andare ad un lungo e passionale bacio. Ma sembra proprio che questa relazione non trovi grande appoggio. Ieri sera, domenica 21 febbraio, a Live Non è La D’Urso, si è parlato di questo legame appena sorto, e non sono mancate le critiche: “E’ strategia“.

Live, “E’ strategia”: Rosalinda e Andrea Zenga, il loro legame continua a far discutere

Ieri sera, domenica 21 febbraio, è andata in onda una nuova scoppiettante puntata di Live Non è La D’Urso, e come sempre i colpi di scena non sono mancati. Nello studio di Barbara D’Urso si è parlato del Grande Fratello Vip, in particolare del rapporto sorto tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Fra i due è scoppiata la passione, e sembra che ad oggi non si nascondino più. Questo legame, però, ha destato grande attenzione e tanto caos, in particolare, molti sono i dubbi sorti nei confronti della bella attrice. Come sappiamo, all’inizio della messa in onda del reality, durante le prime puntate, si è molto parlato dei suoi amori ‘famosi’, ovvero di Gabriel Garko e di Massimiliano Morra. Ebbene, la verità è stata rivelata, e come ormai è noto, Rosalinda non ha avuto nessuna relazione con i due attori appena citati, ma si è trattato soltanto di finzione. In questi ultimi giorni, il suo avvicinamento a Zenga ha destato non poco trambusto; come sappiamo, la ragazza ha un fidanzato fuori, anche se, il loro amore è stato più volte criticato da lei stessa. A Live Non è La D’Urso, proprio Morra ha detto la sua a tal riguardo: “Guarda caso a 10 giorni dalla fine del GF Vip perde la testa per Andrea, a me sa di strategia. Zenga è preso, ma lei, secondo me, si sta rendendo conto di poter uscire dalla casa, si sta avvicinando…”, ha espresso Massimiliano.

Non solo l’ex concorrente, ma molti altri ospiti hanno espresso un parere negativo nei confronti di Rosalinda (Com’è qui possibile vedere). Il suo avvicinamento al concorrente, per molti, è avvolto da pura strategia, ma sono anche tanti coloro che invece hanno mostrato la gioia e l’emozione per questa coppia.