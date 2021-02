In una sua intervista, Matilde Brandi ha raccontato di aver sofferto di attacchi di panico: la dolorosa confessione svelata solo ora.

È stata una delle concorrenti di questa quinta edizione del GF Vip, Matilde Brandi. Entrata nel programma nel corso della prima puntata, la bellissima romana ha facilmente conquistato davvero tutti. Certo, il suo percorso all’interno della casa non è durato tantissimo, è vero. Eppure, le è servito per poter aumentare ancora di più l’affetto del pubblico italiano nei suoi confronti. Una volta uscita dalla casa di Cinecittà, lo sappiamo benissimo, la Brandi ha dovuto affrontare uno dei periodi più brutti della sua vita. Dopo ben diciassette anni, la sua relazione con Marco Costantini è giunta al termine. la cosa tra di loro, come raccontato dalla diretta interessata, sembrava che non andassero bene da un po’. Eppure, soltanto una volta uscita, la Brandi ha appreso la notizia della fine della sua storia d’amore con un messaggio. Un grande colpo basso, da come si può chiaramente comprendere. E, purtroppo, non è affatto l’unico. In una sua recente intervista a Di Più, la bella Matilde ha rivelato di aver anche sofferto di attacchi di panico diversi anni fa. Scopriamo insieme le sue parole.

Matilde Brandi ha sofferto di attacchi di panico: le sue parole

Alle pagine del settimanale Di Più, Matilde Brandi ha rivelato, molto probabilmente per la prima volta, di aver sofferto di attacchi di panico. Il tutto, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sia da rintracciarsi a diversi anni fa. Quando, purtroppo, la mamma si è ammalata di una malattia subdola ed atroce. E lei, purtroppo, ha avuto una grave conseguenza. ‘Ho cominciato a soffrire di attacchi di panico. Mi venivano spesso in aereo e in treno, creandomi tanti problemi’, ha raccontato Matilde Brandi sulle pagine del settimanale Di Più. Insomma, un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, diciamoci la verità, vedere il proprio genitore peggiorare e stare male, non è affatto cosa da poco.

Insomma, un dramma davvero incredibile, c’è poco da dire!