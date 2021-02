Paolo Bonolis ha appena lanciato un annuncio davvero magnifico: che sorpresa! Sui social ha fatto sapere che lui ed il suo collega Luca Laurenti stanno per tornare in tv. Date un’occhiata!

E’ senza dubbio uno dei conduttori televisivi più noti in Italia. Paolo Bonolis ha condotto programmi di successo per le reti Rai e Mediaset ed è stato alla conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo nel 2005 e nel 2009. Insieme al suo amico e collega, Luca Laurenti, forma una delle coppie più amate della tv italiana: non li vediamo da un po’ ma i due uomini che collaborano insieme dal lontano 1991, stanno tornando! Un magnifico annuncio sui social ha letteralmente fatto impazzire di gioia i fan dei due conduttori: guardate che sorpresa!

Paolo Bonolis, magnifica sorpresa: l’annuncio sui social fa esplodere di gioia i fan

Una magnifica sorpresa ha fatto esplodere di gioia i fan di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. La coppia più simpatica della televisione italiana sta per tornare nel piccolo schermo, tutti giorni! L’annuncio è arrivato poco fa attraverso il canale Instagram di Paolo Bonolis. Ma quale programma tornerà in tv? Beh, Avanti un altro! La notizia è davvero magnifica ed i telespettatori non vedono l’ora di giocare e divertirsi con la coppia di amici e colleghi che collaborano insieme dal lontano 1991! Questo il post ufficiale pubblicato poche ore fa:

C’è anche la data ufficiale! Avanti un altro torna dall’8 marzo alle 18.45 su Canale 5! Tra giochi, quiz, risate e personaggi divertenti, il noto show d’intrattenimento è amato e seguito da milioni di italiani. Paolo Bonolis non smette mai di regalare tutta la sua simpatia e la sua bravura: grazie a lui ed al suo amico e collega Luca Laurenti, il conduttore è uno dei volti televisivi più amati d’Italia! Pronti a sintonizzarsi su Canale 5 nel tardo pomeriggio, da lunedì al venerdì? La coppia di conduttori torna a farvi compagnia a partire dall’8 marzo!