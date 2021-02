Raffaella Mennoia operata: “Non è il primo intervento”, il racconto dell’autrice di Uomini e Donne arriva sui social.

“Sono finalmente a casa dopo 4 giorni in ospedale, dove sono stata operata“. È con queste parole che Raffaella Mennoia comunica su Instagram quanto le è accaduto. Il volto noto di Uomini e Donne ha subito un intervento chirurgico, che non è stato il primo che ha dovuto affrontare. “Questo è stato molto doloroso, i prossimi giorni saranno di ripresa”, scrive il braccio destro di Maria De Filippi, che, nel post, manifesta il suo desiderio di tornare presto a lavoro. In seguito, il messaggio condiviso dalla Mennoia sui suoi social.

Raffaella Mennoia operata: “Sono a casa dopo 4 giorni in ospedale”, il racconto sui social

Raffaella Mennoia ha subito un intervento chirurgico. A rivelarlo è stata proprio lei, attraverso un post pubblicato sul suo canale ufficiale di Instagram. Un post in cui l’amatissimo volto di Canale 5 comunica di essere tornata a casa dopo quattro giorni trascorsi in ospedale, dove è stata operata. Un’operazione molto dolorosa, ma non la prima della sua vita. Qualche anno fa, infatti, l’autrice ha subito un delicato intervento alla tiroide, che ha segnato profondamente la sua vita. In seguito, il post condiviso sui social pochi minuti fa:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RAFFAELLA MENNOIA (@raffaellamennoia)

Nel messaggio, la Mennoia non ha specificato la natura dell’intervento. Il post, in pochissimo tempo, è stato invaso dai commenti di fan e colleghi, che non hanno perso tempo a far sentire la propria vicinanza a Raffaella, in un momento così delicato. Tantissimi i volti di Uomini e Donne che hanno lasciato un commento all’autrice: da Gemma Galgani a Ida Platano, da Sabrina Ghio a Teresanna Pugliese. Una pioggia di affetto ha inondato il profilo di Raffaella. Non possiamo che unirci a loro e mandare a Raffaella Mennoia i nostri migliori auguri di cuore per una veloce guarigione.