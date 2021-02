Appena arrivato l’annuncio su chi sarà un’altra delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco dell’Ariston a Sanremo 2021.

Manca davvero poco all’inaugurazione della 71esima edizione del Festival di Sanremo. In queste ultime settimane, tanti gli aggiornamenti sui preparativi in corso della storica kermesse canora. Condotta per la seconda volta da Amadeus, la manifestazione vedrà avvicendarsi sul palco del Teatro Ariston volti noti dello spettacolo, della moda, della musica e dello sport. Grandi ospiti che lasciano presagire un successo come quello dell’anno scorso. Presenze fisse accanto ad Amadeus e Fiorello saranno personaggi del calibro di Zlatan Ibrahimovic e Achille Lauro. Come co-conduttrici avremo Elodie, Naomi Campbell, Matilda De Angelis e Barbara Palombelli, che si alterneranno ogni sera. Loredana Bertè, affezionata al Festival, presenterà all’Ariston il brano inedito durante la prima puntata. Artisti come Giorgia, i Negramaro, Alessandra Amoroso arricchiranno la manifestazione, la cui organizzazione mai come quest’anno ha incontrato tante difficoltà. Nella serata finale, Ornella Vanoni duetterà con Francesco Gabbani. In quanto a duetti, Sinisa Mihajlovic, si esibirà con l’amico Ibrahimovic. Intanto è giunto in queste ore l’annuncio di Amadeus su un’altra delle co-conduttrici che lo accompagneranno in quest’avventura. Si tratta di una top model molto famosa.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Sanremo 2021, l’annuncio di Amadeus: sul palco insieme a lui la famosa modella

Amadeus ha comunicato ufficialmente che una delle presenze femminili del suo Festival sarà la top model Vittoria Ceretti. Un’italiana, quindi, ma soprattutto stupenda: a soli 22 anni, Vittoria ha già sfilato per i più importanti marchi di moda. Saraà proprio lei ad affincare il presentatore e direttore artistico durante una delle serate previste, dal 2 al 6 marzo. Ecco le parole di Amadeus: “La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile: è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021”.

Complimenti per la bellissima scelta!