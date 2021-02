Sanremo 2021, chi è Gio Evan: età, vero nome, libri e il successo sui social; tutto sul concorrente del Festival.

Manca sempre meno ad una nuova edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione attesissima, che dovrà fare i conti con l’emergenza sanitari ancora in corso. Ma nonostante le difficoltà, il Festival si farà. A condurlo, per il secondo anno consecutivo, la coppia Amadeus- Fiorello, che ha ottenuto uno straordinario successo. E saranno 26 i big che si sfideranno sul prestigioso palco dell’Ariston: tra novità e veterani, il cast è davvero stellare. E tra i concorrenti di quest’anno c’è anche lui, Gio Evan. Cantautore e scrittore, in molti lo avranno già visto e conosciuto sui social, dove le sue pagine sono seguitissime. È proprio lì che condivide brevi frasi ed aforismi tratti dai suoi libri. Conosciamolo meglio.

Sanremo 2021, chi è Gio Evan: tutto sul concorrente del Festival

Il suo nome è Giovanni Evani Giancaspro, ma tutti lo conosciamo come Gio Evan. Il cantautore e scrittore sarà uno dei Big in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo. Nato a Molfetta il 21 aprile del 1988, il suo primo libro dal titolo Il fiorilegio passato lo ha scritto quando aveva solo 20 anni. Tra il 2021 e 2013, fonda Le scarpe del vento, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Nello stesso periodo esce il suo primo disco Cranioterapia, mentre il suo secondo libro, primo romanzo, La bella maniera, esce nel 2014. Ma il grande successo arriva anche grazie ai social, in particolare Facebook e Instagram: nelle sue pagine, seguitissime dai fan, lo scrittore condivide versi e aforismi tratti dai suoi libri, ottenendo piogge di likes. Tra gli altri libri, ricordiamo Capita a volte che ti penso sempre, Cento cuori dentro, Se c’è un posto bello sei te, I ricordi preziosi di Noah Gingols.

Per lui, nel 2021, arriverà il debutto sul palco dell’Ariston, col brano Arnica. La canzone, scritta da Gio Evan e prodotta da Katoo, è contenuta nel nuovo album Maleducato, che uscirà il 12 marzo. Quattro giorni dopo, il 16, uscirà anche il suo nuovo libro, Ci siamo fatti mare. Insomma, sarà un marzo da non dimenticare per l’artista. Appuntamento al 2 marzo per cinque prime serate tutte da vivere, con le emozioni che solo il Festival di Sanremo è capace di regalare. Stai tuned!