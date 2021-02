Sanremo 2021, chi è l’amato artista in gara, ovvero Max Gazzè: l’età, l’inizio della sua carriera, e il significato del brano ‘Il Farmacista’.

Il successo del Festival di Sanremo si deve ovviamente ai tantissimi artisti che si esibiscono sul palco della famosa kermesse musicale, lasciando il pubblico senza parole. I telespettatori, ogni anno, appaiono sempre più presi da queste serate all’insegna della musica, dove i protagonisti in gara portano in ascolto un brano, che deve essere assolutamente nuovo, e mai ascoltato prima. L’edizione del Festival della canzone italiana 2021 non mancherà di grandi artisti. Come sappiamo, i big sono stati scelti, e tra di loro ci sarà anche l’amatissimo Max Gazzè, insieme a lui ci sarà la Trifluoperazina Monstery Band.

Festival di Sanremo 2021, chi è Max Gazzè: età, carriera, vita privata dell’amato artista

Il Festiva della canzone italiana è un festival che si svolge ogni anno, in Italia, a partire dal 1951. Vi hanno preso parte grandi ospiti, e grandi artisti. Dall’inizio della sua presentazione, sono stati tantissimi i conduttori che hanno calcato il palco della kermesse musicale, e molti altri ce ne saranno. I big di questa edizione sono stati scelti, e tra di loro, possiamo citare con gioia Max Gazzè, che si presenterà insieme alla Trifluoperazina Monstery Band. Ebbene, scopriamo qualcosa in più sull’artista. Max Gazzè è un cantautore e bassista italiano, nato nel 1967; ha iniziato a studiare musica fin da bambino. Per cinque anni è bassista, arrangiatore e coautore dei 4 Play 4. In seguito, si dedica alla sperimentazione nel suo studio di registrazione, mentre compone colonne sonore iniziando anche a collaborare con artisti come Alex Britti, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri. Lavora alla realizzazione del suo primo album, Contro un’onda del mare, pubblicato nel 1996. Pian piano, arriva la pubblicazione di altri importanti album, che lo portano dritto al successo. Ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, ottenendo sempre un grande apprezzamento. La sua musica è decisamente particolare, non passa mai inosservata, e anche la sua voce, è sempre pronta ad abbracciare qualcosa di non banale, perchè Max, possiamo dirlo a gran voce, non lo è mai!

Max Gazzè è stato sposato con Maria Salvucci, dalla quale poi ha divorziato, dopo aver avuto cinque figli. In seguito, sono nati Silvia, e Guglielmo, da una relazione allacciata dopo il divorzio.

Max Gazzè, artista in gara a Sanremo 2021: il significato del brano ‘Il Farmacista’

L’amatissimo artista Max Gazzè è alla sua sesta partecipazione al Festival Di Sanremo, questa volta si presenterà sul palco con la Trifluoperazina Monstery Band, con il brano ‘Il Farmacista‘. Ebbene, qual è il suo significato? A quanto pare, il testo è un dialogo tra se stesso e la maschera della donna amata. Il cantante assume il volto di un farmacista con una forte passione per la lingua italiana. Il farmacista ha il rimedio per tutti i mali, per ogni malessere che avvolge la donna, lui è lì, pronto a rimediare, con un elenco di ingredienti. Un brano, che sicuramente, ci sorprenderà, e conquisterà. Max Gazzè è pronto a salire nuovamente sul palco di Sanremo 2021.