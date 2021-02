Festival di Sanremo 2021, chi è l’artista in gara Ghemon: scopriamo insieme la sua carriera, qual è il vero nome, e quella depressione raccontata attraverso la musica.

Il Festival della canzone italiana, ovvero il Festival di Sanremo, conquista da anni il pubblico; gli artisti in gara contornano l’atmosfera floreale con i loro brani, e ogni volta, le emozioni sono infinite. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza coronavirus, si è deciso per la sua riuscita. Ebbene, come sappiamo, il pubblico non ci sarà, e proprio per questo, sono stati apportati vari cambiamenti. I big sono stati scelti, e tra di loro troviamo anche Ghemon, un cantautore non nuovo al palco del Festival. Ebbene, scopriamo qualcosa in più sul conto di questo grande artista.

Festival di Sanremo, chi è Ghemon: carriera, vero nome, e la nascita della sua musica

I big in gara al Festival Di Sanremo sono tutti eccezionali, con un talento straordinario, e ovviamente con una voce capace di conquistare ed immergere i telespettatori nelle sensazioni e nei mondi rappresentati attraverso le parole riportate sul palco. Ebbene, come abbiamo anticipato, ci sarà anche lui, Ghemon, pseudonimo di Giovanni Luca Picariello, conosciuto anche come Ghemon Scienz e Gilmar. Nato ad Avellino nel 1982, è un rapper e cantautore italiano. Grazie a suo cugino che gli aveva consigliato l’ascolto dei Litfiba e di Ligabue, nel 1993 ha conosciuto l’hip hop appassionandosi a Tocca qui degli Articolo 31 e a Quando meno te l’aspetti degli OTR. La sua è una storia particolare, infatti, il cantautore nel brano Giorno dopo giorno, contenuto nell’album Guerra fra poveri di Mr. Phil, ha ricordato in seguito, il fatto, che a quell’epoca era avvezzo a divertirsi “smontando” i testi degli Articolo 31, e cambiando loro le parole. Anche la scelta del suo nome nasconde un particolare retroscena, infatti, Il nome adottato, appunto Ghemon, è ispirato a quello del personaggio di Lupin III Goemon Ishikawa XIII, cambiando le lettere ma mantenendo invariata la pronuncia.

L’idea di aggiungere «Scienz» al suo pseudonimo è giunta da un tatuaggio riportato sulla spalla destra, ovvero una parola giapponese, che può essere tradotta in ‘conoscere, essere‘. Nel 1997 ha fondato il progetto Sangamaro, che si sciolse dopo diversi anni, non lasciando traccia. In seguito, Ghemon comincia altri importanti lavori, fino alla pubblicazione di eccezionali album. Lo ricorderemo certamente alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, dove è salito sul palco portando il brano Rose Viola, classificandosi dodicesimo. Ma questa volta è pronto a tornare e a mettersi nuovamente in gioco.

Ghemon, artista in gara a Sanremo: attraverso la musica ha raccontato la sua depressione

Ghemon è oggi un artista amatissimo, la sua voce tanto conosciuta e apprezzata non può passare inosservata. La sua vita però non è stata sempre ‘lineare’. Il rapper ha una lunga gavetta alle spalle, e soltanto grazie al vigore e alla volontà di non scoraggiarsi mai è riuscito ad arrivare al successo. Purtroppo, però, l’artista irpino ha anche affrontato un periodo non proprio facile. Nel 2017 ha pubblicato il quinto album in studio Mezzanotte; in questo nuovo progetto il tema fondamentale è la depressione. Ed è proprio la depressione a colpirlo, nel 2016, e dalla quale è riuscito ad uscirne grazie ad una cura farmacologica. Ha così riportato, e deciso di raccontare tale momento attraverso la sua musica, appoggiando nelle parole il suo malessere passato. Ghemon, a quanto pare, sembrerebbe essere fidanzato, con una bellissima ragazza di nome Giulia. Sul suo profilo instagram è possibile vedere diversi scatti passati, insieme, e sono decisamente bellissimi! Come ormai è ben noto, e come abbiamo già espresso, è lui uno degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2021. Sul palco della famosa e amata kermesse musicale, porterà il brano ‘Momento perfetto’. Sicuramente, Ghemon, come sempre, saprà sorprenderci e conquistare con la sua musica.