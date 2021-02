Festival di Sanremo 2021, chi è la cantante in gara Malika Ayane: sapete che è stata anche attrice? Solo ora spunta la verità.

Il Festival di Sanremo, o anche Festival della canzone italiana, conquista da anni il pubblico; gli artisti in gara si esibiscono sul palco tanto sognato, in preda alla forte emozione. Anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, causa coronavirus, avrà luogo, e non mancheranno i colpi di scena. I big in gara sono stati scelti, e possiamo dirlo a gran voce, sono tutti eccezionali artisti. Ebbene, tra di loro, ad esibirsi con un brano sicuramente spettacolare, è presente anche lei, una delle cantanti più amate: stiamo parlando di Malika Ayane. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Sanremo 2021, chi è Malika Ayane: non solo cantante, ma anche attrice, l’avete mai vista?

I big sono stati scelti, tutti sono incredibilmente eccezionali, e tra di loro, non possiamo non citare la bellissima e bravissima Malika Ayane. Artista dalla voce straordinaria, ha più volte calcato il palco del tanto agognato Festival di Sanremo, conquistando ogni volta il pubblico. Malika è nata nel 1984, ed è una cantautrice italiana. Ha cantato inizialmente per diversi anni nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano, e ha anche collaborato in diversi spot pubblicitari. Nel 2007 firma un contratto discografico con l’etichetta Sugar Music, pubblicando l’anno successivo il suo primo album. La sua partecipazione a Sanremo non è nuova, dato che la cantante ha partecipato al festival cinque volte; la prima volta, nella sezione Nuove Proposte, e con il brano Come Foglie, meraviglioso, conquistò il secondo posto. In questi anni, la sua musica non ha mai smesso di sorprendere, quel suo particolare modo di approcciarsi al brano, e di cantarlo, facendo arrivare la sua voce dritta al cuore. Sappiamo, Malika è oggi una cantautrice famosissima e molto amata, ma sapete che ha anche interpretato diversi ruoli, abbracciando la recitazione? Ebbene sì, si è avvicinata al mondo della recitazione nel 2012, interpretando il corto Perfetta, un cameo in Tutti i rumori del mare, nonché un ruolo in Caserta Palace Dream di James McTeigue. Nel 2016 interpreta per 70 tappe nei teatri italiani il ruolo da protagonista nel musical Evita.

Proprio così, l’artista non solo ha avvolto la sua più grande passione, ovvero la musica, facendone il suo amato lavoro, ma si è dilettata anche in un ambito completamente diverso. Lo sapevate? Un retroscena, questo, che non tutti conoscono, ma che sicuramente, non sorprenderà alquanto. Sappiamo, infatti, che Malika Ayane è un vero talento. La sua partecipazione a Sanremo ha già destato grande attenzione. I suoi migliaia di fan non vedono l’ora di ascoltarla, e cantare insieme il suo brano ‘Ti piaci così‘.