Uomini e Donne, spunta un inedito retroscena dal passato di Samantha, la nuova tronista: la confessione da brividi nel video.

La ‘vecchia guardia’ di Uomini e Donne, ormai, non c’è più. Con la scelta di Sophie Codegoni, il pubblico italiano ha salutato i quattro tronisti che li ha fatti compagnia in questi lunghi ed intensi cinque mesi. A prendere il loro posto, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sono stati Massimiliano e Giacomo. Che, quindi, hanno ‘rimpiazzato’ Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Invece, cosa sappiamo della sostituta di Sophie? Ebbene. La nuova tronista è stata presentata nel corso delle registrazioni precedenti. E, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato davvero tutti. Occhi chiari, capelli scuri e carnagione ambrata: sono proprio queste le caratteristiche che balzano agli occhi dell’immensa bellezza di Samantha. Ma non sono gli unici, sia chiaro. Ad essere bella, c’è da ammetterlo, lo è. Eppure, oltre a questo, Samantha decanta di un carattere molto forte e determinato. E ce lo ha dimostrato, ad esempio, questo breve video di presentazione caricato su Witty Tv. È proprio in questa occasione che la giovane ha raccontato un inedito retroscena del suo passato.

Uomini e Donne, il retroscena del passato di Samantha: la ‘dolorosa’ confessione

Nel corso del suo video di presentazione a Uomini e Donne, Samantha Curcio ha dato ampio sfoggio non soltanto della sua bellezza, come dicevamo precedentemente, ma anche del suo forte e determinato carattere. Fortemente convinta che non possiede affatto la fisicità per fare televisione, la bellissima Samantha si è ampiamente raccontata senza troppi peli sulla lingua. È proprio in quest’occasione che, oltre a rivelare di avere il ‘dente avvelenato’ su Angela Nasti, ha anche raccontato un inedito retroscena del suo passato. Da come si può chiaramente ascoltare dal breve video di presentazione caricato su Witty Tv, sembrerebbe che, da ragazza, Samantha sia arrivata a pesare persino 90kg. ‘Un peso che camuffavo indossando i pantaloni di due taglie più grandi’, ha detto Samantha. Continuando, poi, a raccontare di essere arrivata a pesare anche 48kg per farsi accettare. Ma non è affatto finita. Ve l’avevamo detto che la Curcio si è raccontata a trecentosessanta gradi, vero? In effetti, è proprio così. Oltre a questo, infatti, Samantha ha parlato anche della sua prima delusione d’amore. Chi è che non ha mai avuto una? Purtroppo, è capitato anche a lei. Ed anche in questo casa sarebbe dovuto al suo peso. ‘Le mie coetanee avevano già qualche corteggiatore, io potevo limitarmi a guardare. Ma un cuore l’avevo anche io e con esso arrivò la prima cotta che portava il nome ‘beh, dovresti dimagrire’, ha raccontato Samantha.

Cosa ne pensate di lei? Per noi è super!